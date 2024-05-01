Anlattıkları Birbirinden İlginç Boşanma Hikayeleriyle Aşka Olan İnancımızı Bir Kez Daha Sorgulatan Kişiler
Anlattıkları Birbirinden İlginç Boşanma Hikayeleriyle Aşka Olan İnancımızı Bir Kez Daha Sorgulatan Kişiler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/meganeliscom...
Zaman zaman birbirinden ilginç ilişki hikayeleri duyabiliyoruz. Fakat bazen ilişkide bardağı taşıran bazı şeyler olabiliyor. Gelin birbirinden ilginç boşanma hikayelerine beraber bakalım👇
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1. “Büyük teyzem, yetiştirdiği bitkiden bir çilek yediği için kocasından şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.”
2. “Anneannem ve ikinci kocası ikinci el kitap satarlardı. Kitapları sakladıkları büyük bir salonları vardı ve bu salon ortadan bir yol ile ikiye ayrılmıştı. Bir kitap kutudan düşmüş ve yolun ortasında duruyormuş. Kitabın kime ait olduğu konusunda öyle bir kavga etmişler ki kitap yüzünden boşanmışlar. Kitabın değeri 4 dolardı ve ikisi de yılda 150 bin dolardan fazla kazanıyordu.”
3. “Büyükannem ikinci kocasına boşanma davası açtı çünkü bana 7. yaş günümde bir köpek yavrusu almıştı. Yavru köpeğin bana verdiği hediyeyi gölgede bıraktığını düşünüyordu.”
4. “Büyükannem beşinci kocasından mutfağı yeniden düzenlemesine izin vermediği için boşandı. Onu sevmezdim ama bence boşanmak için saçma bir nedendi.”
5. “Bir arkadaşım üç aylık eşinden boşandı. Sorunun ne olduğunu sorduğunda, kadın bir şey olmadığını, sadece yüksek sesle horladığını söyledi."
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6. “Kocası çiftçi olan bir çift tanıyordum. Adam karısını okutmuş, kadın da diplomasını almış (hemşire olarak başlayıp yükselmiş) ve doktor asistanı olmuş. Bir doktorun muayenehanesinde çalışmaya başladığında, çiftçi kocası için fazla zeki olduğunu düşündü ve eğitimli olmadığı ve onun zeka seviyesine ulaşamadığı için ondan boşandı.”
7. “Eski sevgilim bana büyükannesinin gençken astroloji ve psişik okumalarla ilgilendiğini söyledi. Galiba üçüncü evliliğinin uzun süreceğini söyleyen bir fal baktırmış, bu yüzden üçüncü adama ulaşmak için iki kez evlenip boşanmış."
8. “Eski kocam evlendikten sonra spor salonu bağımlısı oldu. İki yıl sonra boşanmak istedi çünkü bacak pres makinesinde ne kadar ağırlık kaldırdığını bilmediğim için bana kızmıştı. Birkaç ay önce, onun ritmine ayak uyduramadığım için onunla spor salonuna gitmemi 'yasaklamıştı'. Bu yüzden de boşandık."
9. “Keşke şaka yapıyor olsaydım ama tanıdığım bir kız kocası Android telefon aldığı için boşanma davası açtı. Gerekçesi, eski hesabının ortak cihazlarında senkronize olması ve böylece kocasının neler yaptığını görebilmesiydi."
10. “Bu yüzden boşanmamış olabilirler ama boşanma davalarında konserve meyveyi kimin alacağı konusunda kavga eden bir çift tanıyorum.”
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11. “Beş kez boşanan amcam dördüncü eşinden de ayrıldı çünkü önceki evliliğinden olan çocukları, öğle yemeğinde yemek için aldığı kurabiyeleri yemeye devam ediyordu.”
12. “Tanıdığım bir çift tekne yüzünden boşandı. Satın alacakları tekneyi seçiyorlardı ve hiçbir konuda anlaşamadılar. Kadın bir sürat teknesi istiyordu. Adam balık tutmak için bir koy teknesi istiyordu."
13. “Kardeşim üç haftalık bir iş için Gürcistan'a gitti. Evli döndü! Kadın ondan boşandı çünkü Vegas'ın bu kadar cazip olduğunu bilmiyordu."
14. “Mutfak lavabosunda dişlerini fırçaladığı için kocasından boşanan birini tanıyordum. Meğerse kocası çok kontrolcüymüş ve bu bardağı taşıran son damla olmuş. Kadın işe gitmek için kapıdan çıkmak için acele ediyormuş. Adam eve geldiğinde diş fırçasını lavabonun yanında bulmuş ve bu yüzden ilişkilerini bitirmiş.”
15. “Kocamın amcası, karısıyla termostat sıcaklığı konusunda anlaşamadıkları için boşanma davası açtı."
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