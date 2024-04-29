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Çocuğuna Bakabilmek İçin Sadece Tek Bir Seçeneği Olduğunu Söyleyen Kadının İç Burkan Hikayesi

Çocuğuna Bakabilmek İçin Sadece Tek Bir Seçeneği Olduğunu Söyleyen Kadının İç Burkan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 17:48

Chloe isimli bir kadın, kendi sosyal medya hesaplarında yaşadığı zor durumdan bahsederek herkesin içini burktu. Çocuğuna bakabilmek için sadece yaptığı canlı yayınlardan kazandığı paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen kadının hikayesine gelin beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/276...
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Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarında yaşadığı zor durumdan bahsederek herkesin içini burktu.

Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarında yaşadığı zor durumdan bahsederek herkesin içini burktu.

İngiltere'de yaşayan kadın, işsizlikten dolayı çocuğuna bakamadığı için sosyal medyadan maddi yardım istediğini söylüyor.

İngiltere'de yaşayan kadın, işsizlikten dolayı çocuğuna bakamadığı için sosyal medyadan maddi yardım istediğini söylüyor.

Ailesinin de kendisine yardım edemediğini söyleyen kadın, tam anlamıyla 'kapana kısılmış' hissettiğini söylüyor.

“Faturalarımı ödemem için yardımınıza ihtiyacım var. Ve ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Chloe, neden internette yabancılardan para dileniyorsun' diyorsunuz?”

“Faturalarımı ödemem için yardımınıza ihtiyacım var. Ve ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Chloe, neden internette yabancılardan para dileniyorsun' diyorsunuz?”

"Sormaktan utanıyorum ama bana bu şekilde yardımcı olabilirsiniz..."

"Sormaktan utanıyorum ama bana bu şekilde yardımcı olabilirsiniz..."

"Belirli aralıklarla stres ve panik atakları geçiriyorum..."

"Belirli aralıklarla stres ve panik atakları geçiriyorum..."

“Çocuk bakım hizmeti için yardım alamıyorum, çünkü herkes çalışıyor, onu güzel bir kreşe veremem, versem bile bunu gerçekten karşılayabilir miyim bilmiyorum.”

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“Şu anda masaya yemek koymamın tek yolu canlı yayın aracılığıyla kazandığım para” diye açıklıyor.

“Şu anda masaya yemek koymamın tek yolu canlı yayın aracılığıyla kazandığım para” diye açıklıyor.

Kendisi şu an için kullanıcılardan destek bekliyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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