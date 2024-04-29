Çocuğuna Bakabilmek İçin Sadece Tek Bir Seçeneği Olduğunu Söyleyen Kadının İç Burkan Hikayesi
Çocuğuna Bakabilmek İçin Sadece Tek Bir Seçeneği Olduğunu Söyleyen Kadının İç Burkan Hikayesi
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/276...
Chloe isimli bir kadın, kendi sosyal medya hesaplarında yaşadığı zor durumdan bahsederek herkesin içini burktu. Çocuğuna bakabilmek için sadece yaptığı canlı yayınlardan kazandığı paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen kadının hikayesine gelin beraber bakalım👇
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Chloe isimli bir kadın, geçtiğimiz günlerde kendi sosyal medya hesaplarında yaşadığı zor durumdan bahsederek herkesin içini burktu.
İngiltere'de yaşayan kadın, işsizlikten dolayı çocuğuna bakamadığı için sosyal medyadan maddi yardım istediğini söylüyor.
“Faturalarımı ödemem için yardımınıza ihtiyacım var. Ve ne düşündüğünüzü biliyorum. 'Chloe, neden internette yabancılardan para dileniyorsun' diyorsunuz?”
"Sormaktan utanıyorum ama bana bu şekilde yardımcı olabilirsiniz..."
"Belirli aralıklarla stres ve panik atakları geçiriyorum..."
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“Şu anda masaya yemek koymamın tek yolu canlı yayın aracılığıyla kazandığım para” diye açıklıyor.
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