Yorgunluk Sanıyordu: Sürekli Uyumak İstemesinin Sebebini Öğrenince Hayatı Adeta Tepetaklak Olan Kadın
Yorgunluk Sanıyordu: Sürekli Uyumak İstemesinin Sebebini Öğrenince Hayatı Adeta Tepetaklak Olan Kadın
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Alison isimli 51 yaşındaki kadın, sürekli bir şeyleri unuttuğunu ve sürekli uyumak istediğini dile getiriyordu. Doktora gittiğinde beyninde tümör olduğunu öğrenen kadın, adeta hayatının şokunu yaşadı.
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Sizleri Alison isimli 51 yaşındaki bu kadınla tanıştıralım: Kendisi belirli aralıklarla durduk yere uyuyor ve nedenini de 'yorgunluk' sanıyordu.
Fakat gerçeğin aslı bu değildi. Gerçeği öğrendiğinde ise büyük bir şoka uğradı.
Belirli aralıklarla göz doktoruna giden kadın, en son göz kontrolüne gittiğinde kendisine gözünde bir 'şişlik' olduğu söylendi.
Sağlık taramasından sonra beyninde 5 santimetrelik iyi huylu tümöre rastlanan kadın, aşırı uykusunun sebebinin bu olduğunu öğrendi.
“Doğum günlerini ve bunun gibi şeyleri unuturdum. Bunun yaşımdan dolayı olduğunu düşünüyordum."
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'Ben yara bandı gibiyim ve eğer ben dağılırsam tüm aile dağılır dedim. Bu yüzden pozitif kalmalı ve devam etmeliydim. Bu süreçte sadece ailemi düşündüm.'
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