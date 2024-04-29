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ABD'de Evcil Bir Kedi, Kargo Paketine Gizlice Girdiği İçin Yüzlerce Kilometre Uzağa Uçtu

ABD'de Evcil Bir Kedi, Kargo Paketine Gizlice Girdiği İçin Yüzlerce Kilometre Uzağa Uçtu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 16:07

Geçtiğimiz günlerde evcil bir kedi, kargo kutusuna yanlışlıkla girdiği için kilometrelerce yol katetti. Sonrasında sahibine kavuşan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: https://nypost.com/2024/04/26/lifesty...
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Dört ayaklı dostlarımız kedilerin zaman zaman 'deli' hareketlerini görebiliyoruz.

Dört ayaklı dostlarımız kedilerin zaman zaman 'deli' hareketlerini görebiliyoruz.

Fakat geçtiğimiz günlerde evcil bir kedi, kargo kutusuna yanlışlıkla girdiği için kilometrelerce yol katetti.

Fakat geçtiğimiz günlerde evcil bir kedi, kargo kutusuna yanlışlıkla girdiği için kilometrelerce yol katetti.

Sahibi, kedi Galena'nın kaybolduğunu fark edince 'yıkıldığını' dile getirdi.

Sahibi, kedi Galena'nın kaybolduğunu fark edince 'yıkıldığını' dile getirdi.

Ancak bir hafta sonra Clark, Kaliforniya'daki bir veterinerden Galena'nın mikroçipinin 1040 kilometre ötedeki Riverside, Kaliforniya yakınlarında belirlendiğini bildiren bir bildirim aldı.

Ancak bir hafta sonra Clark, Kaliforniya'daki bir veterinerden Galena'nın mikroçipinin 1040 kilometre ötedeki Riverside, Kaliforniya yakınlarında belirlendiğini bildiren bir bildirim aldı.

Galena, Kaliforniya'daki bir iade merkezine postalandı ve altı gün boyunca bir kutunun içinde karavanda kapalı kaldı.

Sonrasında ailesine kavuşan kedi, sahibiyle böyle poz verdi.

Sonrasında ailesine kavuşan kedi, sahibiyle böyle poz verdi.

Kedisinin sağlığının son derece iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.

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Bu ilginç olaya da sosyal medyadan birkaç yorum geldi😂

Bu ilginç olaya da sosyal medyadan birkaç yorum geldi😂
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