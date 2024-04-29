ABD'de Evcil Bir Kedi, Kargo Paketine Gizlice Girdiği İçin Yüzlerce Kilometre Uzağa Uçtu
ABD'de Evcil Bir Kedi, Kargo Paketine Gizlice Girdiği İçin Yüzlerce Kilometre Uzağa Uçtu
Kaynak: https://nypost.com/2024/04/26/lifesty...
Geçtiğimiz günlerde evcil bir kedi, kargo kutusuna yanlışlıkla girdiği için kilometrelerce yol katetti. Sonrasında sahibine kavuşan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Dört ayaklı dostlarımız kedilerin zaman zaman 'deli' hareketlerini görebiliyoruz.
Fakat geçtiğimiz günlerde evcil bir kedi, kargo kutusuna yanlışlıkla girdiği için kilometrelerce yol katetti.
Sahibi, kedi Galena'nın kaybolduğunu fark edince 'yıkıldığını' dile getirdi.
Ancak bir hafta sonra Clark, Kaliforniya'daki bir veterinerden Galena'nın mikroçipinin 1040 kilometre ötedeki Riverside, Kaliforniya yakınlarında belirlendiğini bildiren bir bildirim aldı.
Sonrasında ailesine kavuşan kedi, sahibiyle böyle poz verdi.
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Bu ilginç olaya da sosyal medyadan birkaç yorum geldi😂
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