Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Araştırmaya Göre Mühendislik Öğrencilerinin Psikolojisi, Diğer Bölümlerdeki Öğrencilerden Daha Sağlam

Araştırmaya Göre Mühendislik Öğrencilerinin Psikolojisi, Diğer Bölümlerdeki Öğrencilerden Daha Sağlam

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
29.04.2024 - 14:20

Yapılan bir araştırmada mühendislik öğrencilerinin psikolojisinin daha sağlam olduğu öne sürüldü. Aksine, güzel sanatlarda ve psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerin psikolojisi ise nispeten çok daha kötü!

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Toplumun bir kesimi için üniversite okumanın binbir zorluğu var. Bu okunan bölüme, üniversiteye ve şehre göre değişebiliyor.

Yapılan bir araştırmada psikolojisi en sağlam olan kişilerin mühendis öğrencileri,

Yapılan bir araştırmada psikolojisi en sağlam olan kişilerin mühendis öğrencileri,

En kötü olanların ise psikologlar ve güzel sanatlarda okuyanların olduğu ortaya çıktı.

En kötü olanların ise psikologlar ve güzel sanatlarda okuyanların olduğu ortaya çıktı.

Araştırmada intihar oranları, psikolojik hastalıklar ve yardıma muhtaçlık gibi durumlar göz önüne alındı.

Peki diğer kişiler bu araştırma için ne diyor? Gelin beraber bakalım👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?
twitter.com

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın