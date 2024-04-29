Araştırmaya Göre Mühendislik Öğrencilerinin Psikolojisi, Diğer Bölümlerdeki Öğrencilerden Daha Sağlam
Araştırmaya Göre Mühendislik Öğrencilerinin Psikolojisi, Diğer Bölümlerdeki Öğrencilerden Daha Sağlam
Yapılan bir araştırmada mühendislik öğrencilerinin psikolojisinin daha sağlam olduğu öne sürüldü. Aksine, güzel sanatlarda ve psikoloji bölümünde okuyan öğrencilerin psikolojisi ise nispeten çok daha kötü!
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Toplumun bir kesimi için üniversite okumanın binbir zorluğu var. Bu okunan bölüme, üniversiteye ve şehre göre değişebiliyor.
Yapılan bir araştırmada psikolojisi en sağlam olan kişilerin mühendis öğrencileri,
En kötü olanların ise psikologlar ve güzel sanatlarda okuyanların olduğu ortaya çıktı.
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