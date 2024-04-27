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Ayda Bir Kez Duş Alan Adam, 'Her Gün Duş Almak Gerekiyor mu?' Tartışmasına Açıklık Getirdi

Ayda Bir Kez Duş Alan Adam, 'Her Gün Duş Almak Gerekiyor mu?' Tartışmasına Açıklık Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 23:01

McCarthy isimli bir adam her gün yıkanmadığını dile getiriyor. Bu konu hakkında konuşma konusunda pek cesareti olmasa da 8 yıl önce verdiği bir demeçte haftada sadece 1 kere duş aldığını dile getirmiş. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

Buyurun👇

Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
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Duş almak birçoğumuz için güne başlamak için adeta vazgeçilmezimiz. Bazılarımız her gün duş alırken bazılarımız bu kadar sık duş almayı tercih etmiyor.

Duş almak birçoğumuz için güne başlamak için adeta vazgeçilmezimiz. Bazılarımız her gün duş alırken bazılarımız bu kadar sık duş almayı tercih etmiyor.

Her gün duş almanın gerçekten gerekliliği var mı?

Her gün elimize en az bir kere yıkıyoruz tabii ki. Fakat çoğu sağlık uzmanına göre, her dün duş almanın fiziksel sağlığımıza çok bir katkısı yok.

Hatta her gün duş almak cildimizi kuruttuğu gibi, bağışıklık sistemimizi de olumsuz etkileyebiliyor.

Araştırmalara göre hem Amerikalıların hem de İngilizlerin yarısından fazlası her gün duş alıyor. Peki bu duş alma alışkanlığını azaltmalı mıyız?

Örneğin Donnachadh McCarthy isimli bir adam bu duruma büyük bir örnek. Kendisi 'çevreci' kimliğiyle ön plana çıkıyor.

Örneğin Donnachadh McCarthy isimli bir adam bu duruma büyük bir örnek. Kendisi 'çevreci' kimliğiyle ön plana çıkıyor.

McCarthy her gün yıkanmadığını dile getiriyor. Bu konu hakkında konuşma konusunda pek cesareti olmasa da 8 yıl önce verdiği bir demeçte haftada sadece 1 kere duş aldığını dile getirmiş.

McCarthy, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Yanomami yerlileriyle iki hafta geçirdikten sonra, çevreye katkıda bulunmak amacıyla kendi yağmur suyu toplayıcı ve güneş enerjisiyle çalışan sıcak su sistemini Londra'daki evine kurarak su tüketimini azaltmaya başladı.

McCarthy, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Yanomami yerlileriyle iki hafta geçirdikten sonra, çevreye katkıda bulunmak amacıyla kendi yağmur suyu toplayıcı ve güneş enerjisiyle çalışan sıcak su sistemini Londra'daki evine kurarak su tüketimini azaltmaya başladı.

Sonraki yıllarda giderek daha az duş almış. Hatta şu sıralar kendisi sadece ayda bir kez duş aldığını dile getiriyor!

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Hiç kimse koktuğundan şikayet etmediği için, her gün lavaboya doldurduğu suyla vücudunu silmeye ve sadece bir bardak suyla tıraş olmaya devam ediyor.

Hiç kimse koktuğundan şikayet etmediği için, her gün lavaboya doldurduğu suyla vücudunu silmeye ve sadece bir bardak suyla tıraş olmaya devam ediyor.

Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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ömer

Ama ruhsal sağlığımıza katkısı var işte…

Ship Man

evden çıkmasam benimde skmde olmaz..insanları rahatsız etme ihtimali beni çok rahatsız ediyor