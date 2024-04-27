Ayda Bir Kez Duş Alan Adam, 'Her Gün Duş Almak Gerekiyor mu?' Tartışmasına Açıklık Getirdi

McCarthy isimli bir adam her gün yıkanmadığını dile getiriyor. Bu konu hakkında konuşma konusunda pek cesareti olmasa da 8 yıl önce verdiği bir demeçte haftada sadece 1 kere duş aldığını dile getirmiş. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?

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