Ayda Bir Kez Duş Alan Adam, 'Her Gün Duş Almak Gerekiyor mu?' Tartışmasına Açıklık Getirdi
Ayda Bir Kez Duş Alan Adam, 'Her Gün Duş Almak Gerekiyor mu?' Tartışmasına Açıklık Getirdi
Kaynak: https://www.bbc.com/culture/article/2...
McCarthy isimli bir adam her gün yıkanmadığını dile getiriyor. Bu konu hakkında konuşma konusunda pek cesareti olmasa da 8 yıl önce verdiği bir demeçte haftada sadece 1 kere duş aldığını dile getirmiş. Bakalım siz neler düşüneceksiniz?
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Duş almak birçoğumuz için güne başlamak için adeta vazgeçilmezimiz. Bazılarımız her gün duş alırken bazılarımız bu kadar sık duş almayı tercih etmiyor.
Her gün duş almanın gerçekten gerekliliği var mı?
Hatta her gün duş almak cildimizi kuruttuğu gibi, bağışıklık sistemimizi de olumsuz etkileyebiliyor.
Örneğin Donnachadh McCarthy isimli bir adam bu duruma büyük bir örnek. Kendisi 'çevreci' kimliğiyle ön plana çıkıyor.
McCarthy, Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Yanomami yerlileriyle iki hafta geçirdikten sonra, çevreye katkıda bulunmak amacıyla kendi yağmur suyu toplayıcı ve güneş enerjisiyle çalışan sıcak su sistemini Londra'daki evine kurarak su tüketimini azaltmaya başladı.
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Hiç kimse koktuğundan şikayet etmediği için, her gün lavaboya doldurduğu suyla vücudunu silmeye ve sadece bir bardak suyla tıraş olmaya devam ediyor.
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Ama ruhsal sağlığımıza katkısı var işte…
evden çıkmasam benimde skmde olmaz..insanları rahatsız etme ihtimali beni çok rahatsız ediyor