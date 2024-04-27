Solucan Bile Sanmışlar: Osmanlı Zamanında Yayınlanan Diş Kitabındaki 'Diş Ağrısı Cinleri'nin İlginç Hikayesi
Solucan Bile Sanmışlar: Osmanlı Zamanında Yayınlanan Diş Kitabındaki 'Diş Ağrısı Cinleri'nin İlginç Hikayesi
Babil döneminden itibaren on sekizinci yüzyıla kadar diş ağrısına solucanların neden olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle Omsnalı zamanında diş ağrıları 'solucan' ve 'zebani' tasvirleriyle gösteriliyordu.
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Günümüzde diş sağlığımız için diş hekimlerine gidiyoruz ya da ayrı kişisel bakım teknikleri uyguluyoruz.
Peki Osmanlı döneminde bu durum nasıldı? Fotoğrafta gördüğünüz gibi, azı dişleri içerisinde kurtlarla tasvir edilmiş.
Bu solucanlar resimde cehennem 'zebanileriyle' birlikte yaşarken ve günahkârlardan beslenirken tasvir edilmiş.
Bu ilginç tasviri de birbirinden farklı yorumlar geldi.
"Acı olarak aynen böyle..."
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'Dişlerimin içerisinde şeytan olmasından nefret ediyorum'
'Modern tıbbın bizden aldığı şeye bakın'
'Çok haklılar'
'Diş çürüğü, dişlerinizdeki şeytanların işaretidir. Diş sağlığınız için tövbe edin.'
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