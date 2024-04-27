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Solucan Bile Sanmışlar: Osmanlı Zamanında Yayınlanan Diş Kitabındaki 'Diş Ağrısı Cinleri'nin İlginç Hikayesi

Solucan Bile Sanmışlar: Osmanlı Zamanında Yayınlanan Diş Kitabındaki 'Diş Ağrısı Cinleri'nin İlginç Hikayesi

osmanlı
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 22:21

Babil döneminden itibaren on sekizinci yüzyıla kadar diş ağrısına solucanların neden olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle Omsnalı zamanında diş ağrıları 'solucan' ve 'zebani' tasvirleriyle gösteriliyordu.

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Günümüzde diş sağlığımız için diş hekimlerine gidiyoruz ya da ayrı kişisel bakım teknikleri uyguluyoruz.

Günümüzde diş sağlığımız için diş hekimlerine gidiyoruz ya da ayrı kişisel bakım teknikleri uyguluyoruz.

Peki Osmanlı döneminde bu durum nasıldı? Fotoğrafta gördüğünüz gibi, azı dişleri içerisinde kurtlarla tasvir edilmiş.

Peki Osmanlı döneminde bu durum nasıldı? Fotoğrafta gördüğünüz gibi, azı dişleri içerisinde kurtlarla tasvir edilmiş.

Babil döneminden itibaren on sekizinci yüzyıla kadar diş ağrısına solucanların neden olduğu düşünülüyordu. Bu teori 1757 yılında Jacob Christian Schaffer tarafından çürütüldü.

Bu solucanlar resimde cehennem 'zebanileriyle' birlikte yaşarken ve günahkârlardan beslenirken tasvir edilmiş.

Bu solucanlar resimde cehennem 'zebanileriyle' birlikte yaşarken ve günahkârlardan beslenirken tasvir edilmiş.

İkiye bölünmüş dişin bir tarafındaki oyukta Lucifer, iki solucanın kurbanlarını yiyip yutmasını ve tuzağa düşürmesini tasvir ediyor. Dişin diğer yarısında ise iblisler insan kafataslarından oluşan bir koleksiyona hükmetmektedir.

Bu ilginç tasviri de birbirinden farklı yorumlar geldi.

Bu ilginç tasviri de birbirinden farklı yorumlar geldi.
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"Acı olarak aynen böyle..."

"Acı olarak aynen böyle..."
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'Dişlerimin içerisinde şeytan olmasından nefret ediyorum'

'Dişlerimin içerisinde şeytan olmasından nefret ediyorum'
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'Modern tıbbın bizden aldığı şeye bakın'

'Modern tıbbın bizden aldığı şeye bakın'
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'Çok haklılar'

'Çok haklılar'
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'Diş çürüğü, dişlerinizdeki şeytanların işaretidir. Diş sağlığınız için tövbe edin.'

'Diş çürüğü, dişlerinizdeki şeytanların işaretidir. Diş sağlığınız için tövbe edin.'
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