Solucan Bile Sanmışlar: Osmanlı Zamanında Yayınlanan Diş Kitabındaki 'Diş Ağrısı Cinleri'nin İlginç Hikayesi

Babil döneminden itibaren on sekizinci yüzyıla kadar diş ağrısına solucanların neden olduğu düşünülüyordu. Bu nedenle Omsnalı zamanında diş ağrıları 'solucan' ve 'zebani' tasvirleriyle gösteriliyordu.

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