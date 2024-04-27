Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jessicamisen...
Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz... Amacını biz de anlayamadık!
2. Sanatsallık dersek:
3. Gözlerim şırıl şırıl kanıyor şu an...
4. 👇
5. Gerçekten hiç gerek yoktu buna.
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6. Angelina Jolie sakın görmesin bunu
7. 'Artık her 5 dakikada bir insanlara vegan olduğumu söylemek durumunda kalmayacağım'
8. Gerçekten kabus gibi.
9. Çevremdeki insanların yılanlık seviyesi.
10. 'Hayranlık işini abartmayalım'
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11. Doğum günü hediyesi olarak yaptırılan dövme:
12. "Pablo Picasso gel de sanat gör"
13. Nasıl yani?
14. Seninle şöyle.
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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