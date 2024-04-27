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Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 17:57

Dövme birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/jessicamisen...

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz... Amacını biz de anlayamadık!

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz... Amacını biz de anlayamadık!

2. Sanatsallık dersek:

2. Sanatsallık dersek:

3. Gözlerim şırıl şırıl kanıyor şu an...

3. Gözlerim şırıl şırıl kanıyor şu an...

4. 👇

4. 👇

5. Gerçekten hiç gerek yoktu buna.

5. Gerçekten hiç gerek yoktu buna.
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6. Angelina Jolie sakın görmesin bunu

6. Angelina Jolie sakın görmesin bunu

7. 'Artık her 5 dakikada bir insanlara vegan olduğumu söylemek durumunda kalmayacağım'

7. 'Artık her 5 dakikada bir insanlara vegan olduğumu söylemek durumunda kalmayacağım'

8. Gerçekten kabus gibi.

8. Gerçekten kabus gibi.

9. Çevremdeki insanların yılanlık seviyesi.

9. Çevremdeki insanların yılanlık seviyesi.

10. 'Hayranlık işini abartmayalım'

10. 'Hayranlık işini abartmayalım'
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11. Doğum günü hediyesi olarak yaptırılan dövme:

11. Doğum günü hediyesi olarak yaptırılan dövme:

12. "Pablo Picasso gel de sanat gör"

12. "Pablo Picasso gel de sanat gör"

13. Nasıl yani?

13. Nasıl yani?

14. Seninle şöyle.

14. Seninle şöyle.

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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