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Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 19:31

Dövem birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/

Geçen haftaki içeriğimize de göz atmayı unutmayın:

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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...

Dövmeyi yaptıran kişi, gittiği mekanda sabah doğru tanımadığı birine yaptırmış!

2. 'Oğlumun eski sevgilisi'

2. 'Oğlumun eski sevgilisi'

3. Bizim de gözümüz kanadı!

3. Bizim de gözümüz kanadı!

4. 'Arkadaşının yaptırdığı dövmeyi düzelttirmiş'

4. 'Arkadaşının yaptırdığı dövmeyi düzelttirmiş'

5. 'Ne olduğunu anlayabilen var mı?'

5. 'Ne olduğunu anlayabilen var mı?'
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6. Sebebi neydi ki?

6. Sebebi neydi ki?

7. Oğluna uyum sağlayarak en sevdiği çizgifilmi boynuna dövme yaptıran baba gibi baba...

7. Oğluna uyum sağlayarak en sevdiği çizgifilmi boynuna dövme yaptıran baba gibi baba...

8. Elvis Presley sakın görmesin bunu.

8. Elvis Presley sakın görmesin bunu.

9. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

9. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?

10. 'Yaptırdığıma çok pişman oldum.'

10. 'Yaptırdığıma çok pişman oldum.'
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11. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

11. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?

12. 'Sadece yargı beni Tanrılayabilir'

12. 'Sadece yargı beni Tanrılayabilir'

13. 'Kir gibi duruyor'

13. 'Kir gibi duruyor'

14. Popun kraliçesi Lady Gaga'ya biraz ayıp olmuş!

14. Popun kraliçesi Lady Gaga'ya biraz ayıp olmuş!

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

15. Haftaya görüşmek üzere.👋

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