Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden İlginç İnsanlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/shittytattoos/
Dövem birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. 'Oğlumun eski sevgilisi'
3. Bizim de gözümüz kanadı!
4. 'Arkadaşının yaptırdığı dövmeyi düzelttirmiş'
5. 'Ne olduğunu anlayabilen var mı?'
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6. Sebebi neydi ki?
7. Oğluna uyum sağlayarak en sevdiği çizgifilmi boynuna dövme yaptıran baba gibi baba...
8. Elvis Presley sakın görmesin bunu.
9. Bu dövmeyi yaptırmaktaki motivasyonu neydi acaba?
10. 'Yaptırdığıma çok pişman oldum.'
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11. Bazen dövmelerin kalıcı olduğunu unutuyor olabilir miyiz?
12. 'Sadece yargı beni Tanrılayabilir'
13. 'Kir gibi duruyor'
14. Popun kraliçesi Lady Gaga'ya biraz ayıp olmuş!
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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