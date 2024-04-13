Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Hangi Kafayla Yaptırdıklarını Çözemediğimiz Dövmelerle Göz Kanatan Birbirinden Acayip İnsanlar
Dövem birçoğumuz için sanattan farksız. Bazı dövmeler sembolik bir anlam taşırken bazı dövmeler de gerçek anlamda göz kanatıyor. Birazdan göreceğiniz dövmeler, ne bir sanat eseri ne de bir sembol. Gelin birbirinden kötü dövmelere sahip o kişilere beraber bakalım👇
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1. İlk olarak bu dövmeyle başlayalım isterseniz...
2. İşte sanat...
3. 'Arkadaşım bu dövmeye tam tamına bin dolar verdi'
4. Nasıl yani?
5. 'Bunun ne olduğunu pek anlayamadım ama havalı olduğunu düşünüyorum'
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6. 'Sihirli Annem Taci herhalde bu?'
7. İzlediğim savaş filmlerinden etkilenme hızım;
8. 👇
9. 'Çeyizime aldığım çarşaflara benziyor'
10. 'Arkadaşım vücudundaki çatlakları bu şekilde değerlendirmiş'
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11. 'Efendimisss'
12. 'Gerçekten gözüm kanadı'
13. Medusa sakın görmesin bunu!
14. 'Gerçekten gözüm kanadı'
15. Haftaya görüşmek üzere.👋
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Sonra tonlarca para verip bu sefer de acı içinde sildirecekler