Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yüz Gerdirme Ameliyatı Olmuştu: Şarkıcı Cenk Eren'in Paylaştığı Yeni Fotoğrafı 'Bu Kim Yahu?' Dedirtti!

Yüz Gerdirme Ameliyatı Olmuştu: Şarkıcı Cenk Eren'in Paylaştığı Yeni Fotoğrafı 'Bu Kim Yahu?' Dedirtti!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 00:14

Geçtiğimiz haftalarda yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, kendi resmi Instagram hesabında son halini paylaştı. Eren'in son halini görenler tanıyamadı!

Detaylar👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Son zamanlarda şarkıcı Cenk Eren'in ismini sık sık duyuyoruz. Kendisi, hem magazin camiasında hem de televizyon camiasında nam salmış isimlerden bir tanesi.

Son zamanlarda şarkıcı Cenk Eren'in ismini sık sık duyuyoruz. Kendisi, hem magazin camiasında hem de televizyon camiasında nam salmış isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cenk Eren, ünlüler camiasının estetik modasına uyup yüz gerdirme ameliyatı olmuş,

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cenk Eren, ünlüler camiasının estetik modasına uyup yüz gerdirme ameliyatı olmuş,

Akabinde de sosyal medyanın diline düşmüştü👇

Şimdi de kendi resmi Instagram hesabından ameliyat sonrası bir selfie'sini paylaştı. Fotoğrafta yüzünün biraz daha 'oturduğu' göz çarpsa da sosyal medya kullanıcıları Cenk Eren'in bu halini pek beğenmedi.

Şimdi de kendi resmi Instagram hesabından ameliyat sonrası bir selfie'sini paylaştı. Fotoğrafta yüzünün biraz daha 'oturduğu' göz çarpsa da sosyal medya kullanıcıları Cenk Eren'in bu halini pek beğenmedi.

Cenk Eren'e gelen yorumlar ise şu şekildeydi👇

Cenk Eren'e gelen yorumlar ise şu şekildeydi👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

Siz neler düşünüyorsunuz?

Siz neler düşünüyorsunuz?

Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın