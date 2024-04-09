Yüz Gerdirme Ameliyatı Olmuştu: Şarkıcı Cenk Eren'in Paylaştığı Yeni Fotoğrafı 'Bu Kim Yahu?' Dedirtti!
Yüz Gerdirme Ameliyatı Olmuştu: Şarkıcı Cenk Eren'in Paylaştığı Yeni Fotoğrafı 'Bu Kim Yahu?' Dedirtti!
Geçtiğimiz haftalarda yüz gerdirme ameliyatı olan şarkıcı Cenk Eren, kendi resmi Instagram hesabında son halini paylaştı. Eren'in son halini görenler tanıyamadı!
Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda şarkıcı Cenk Eren'in ismini sık sık duyuyoruz. Kendisi, hem magazin camiasında hem de televizyon camiasında nam salmış isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Cenk Eren, ünlüler camiasının estetik modasına uyup yüz gerdirme ameliyatı olmuş,
Şimdi de kendi resmi Instagram hesabından ameliyat sonrası bir selfie'sini paylaştı. Fotoğrafta yüzünün biraz daha 'oturduğu' göz çarpsa da sosyal medya kullanıcıları Cenk Eren'in bu halini pek beğenmedi.
Cenk Eren'e gelen yorumlar ise şu şekildeydi👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Siz neler düşünüyorsunuz?
Yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın