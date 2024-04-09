Aşk Hayatındaki Talihsizliklerle Adından Sıkça Söz Ettiren Bade İşçil, 'Platonik Aşık' Olduğunu Açıkladı
Aşk Hayatındaki Talihsizliklerle Adından Sıkça Söz Ettiren Bade İşçil, 'Platonik Aşık' Olduğunu Açıkladı
Ufak Tefek Cinayetler ve Ezel dizisiylee tanıdığımız Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül ile olan birlikteliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yolu paparazzilerle kesişen İşçil, ismini vermediği birine 'platonik' olduğunu açıkladı!
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Kaynak: Aramızda Kalmasın
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Aramızda Bade İşçil'i duymayan yoktur diye düşünüyoruz: Kendisini hem 'Ufak Tefek Cinayetler' hem de 'Ezel' dizisinden tanıyoruz.
Güzelliğiyle ve oyunculuk yeteneğiyle adeta baş döndüren İşçil, son zamanlarda bi' karışık aşk hayatıyla gündeme geliyor.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde başarılı oyuncu, sevgili konusu açılınca "Daha tanıma aşamasındayım, aramızda kalsın şimdilik." ifadelerini kullanmıştı.
Sonrasında 'güzellik' ve 'çirkinlik' kavramlarına bambaşka bir soluk getirerek açıklama yapmış ve Mahsun Kırmızıgül ile olan birlikteliği kendisine bir kez daha hatırlatılmıştı.
Yani anlayacağınız güzel oyuncunun aşk hayatı bi' hayli karışık. Hatta...
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Geçenlerde yolu paparazzilerle kesişen İşçil, tekrardan aşk hayatı hakkında Aramızda Kalmasın'a konuştu. Öncelikle herkesin bayramını kutlayan başarılı oyuncu akabinde 'Platonik bir aşkı olduğunu' söyledi.
Son cümlelerini ise 'Şu anda hayatımda biri yok. Sadece birini beğeniyorum.' ifadeleriyle noktaladı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
E ne diyelim... Umarım güzel oyuncunun aşk hayatı da kariyeri gibi başarılı olur.
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