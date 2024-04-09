Aşk Hayatındaki Talihsizliklerle Adından Sıkça Söz Ettiren Bade İşçil, 'Platonik Aşık' Olduğunu Açıkladı

Ufak Tefek Cinayetler ve Ezel dizisiylee tanıdığımız Bade İşçil, Mahsun Kırmızıgül ile olan birlikteliğiyle de adından sıkça söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde yolu paparazzilerle kesişen İşçil, ismini vermediği birine 'platonik' olduğunu açıkladı!

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Kaynak: Aramızda Kalmasın