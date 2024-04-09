Beyoncé'nin 6 Yaşındaki Kızı Rumi Carter, 'Billboard Hot 100' Listesine Giren En Genç Kadın Şarkıcı Oldu!
Beyoncé'nin 6 Yaşındaki Kızı Rumi Carter, 'Billboard Hot 100' Listesine Giren En Genç Kadın Şarkıcı Oldu!
Kaynak: https://www.billboard.com/music/chart...
2017'de dünyaya gelen Rumi Carter, Beyoncé'nin 'PROTECTOR' şarkısındaki düetiyle 'Billboard Hot 100' listesine girmeyi başardı. Bu sayede 'Billboard Hot 100 Listesine Girmeyi Başaran En Genç Kadın Şarkıcı' ünvanını ablası Blue Ivy'den aldı.
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O bir ikon, o bir yıldız... Şarkılarıyla ve danslarıyla hem müzik listelerini hem de tüm dünyayı sallayan Beyoncé'yi hepimiz biliyoruz.
Kızı Blue Ivy ile analı kızlı içimizi ısıtan pozlar veren başarılı şarkıcı, kızının büyümesiyle birlikte beraber aynı sahneyi bile paylaşıyorlar zaman zaman.
Basit bir sahne performansından bahsetmiyoruz tabii ki. The Renaissance World Tour'da anne kız resmen döktürmüş ve aile saadetlerini adeta gözler önüne sermişlerdi.
İkilinin başarılarından konu açılmışken sizleri şimdi 2019 yılında yayınlanmış o şarkıya götüreceğiz. 'Blue Skin Girl' isimli şarkı, Blue Ivy'nin de desteğiyle Billboard Hot 100 listesine girmiş ve listedeki en genç kişi olarak bir rekora imza atmıştı.
Şarkı hem güzel hem havalı... Listeye girmesine şaşırmamalı tabii. Buradan dinleyebilirsiniz.👇
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Şimdi gelelim 2024 yılına... Beyoncé, 'Cowboy Carter' isimli albümüyle hem büyük bir tarz değişikliğine gitmişti hem de hayranlarıyla uzun bir zaman sonra hayranlarıyla buluşmuştu.
Albümünde en küçük kızı Rumi Carter ile düet yaptığı 'PROTECTOR' şarkısına yer veren Beyoncé, tekrardan listeye girdi. Rumi Carter, 'BillBoard Hot 100' listesine giren en genç kişi ünvanını ablası Blue Ivy'den aldı.
Yani kısacası, Beyoncé'nin 6 yaşındaki kızı Rumi Carter, tarihteki Billboard listesine giren en genç kadın şarkıcı oldu!
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