Benny Blanco ile Olan İlişkisiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Selena Gomez, New York'ta Adeta Göz Kamaştırdı

Son zamanlarda Benny Blanco ile olan ilişkisiyle sık sık gündem olan başarılı şarkıcı Selena Gomez, bu sefer de New York'ta bir etkinlikten çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcının dış görünüşündeki değişiklik ise gözlerden kaçmadı.

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