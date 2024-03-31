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Benny Blanco ile Olan İlişkisiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Selena Gomez, New York'ta Adeta Göz Kamaştırdı

Benny Blanco ile Olan İlişkisiyle Adından Sıkça Söz Ettiren Selena Gomez, New York'ta Adeta Göz Kamaştırdı

Selena Gomez
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
31.03.2024 - 21:05

Son zamanlarda Benny Blanco ile olan ilişkisiyle sık sık gündem olan başarılı şarkıcı Selena Gomez, bu sefer de New York'ta bir etkinlikten çıkarken görüntülendi. Ünlü şarkıcının dış görünüşündeki değişiklik ise gözlerden kaçmadı.

Buyurun👇

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5Jfd5HMZ...
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Aramızda ünlü şarkıcı Selena Gomez'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi, son ayların en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi.

Aramızda ünlü şarkıcı Selena Gomez'i bilmeyen yoktur diye düşünüyoruz: Kendisi, son ayların en çok dikkat çeken isimlerinden bir tanesi.

Benny Blanco ile olan ilişkisiyle de adından sıkça söz ettiren Gomez, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında tam anlamıyla bir basın açıklaması yapmış ve tekrardan gündem olmuştu.

Benny Blanco ile olan ilişkisiyle de adından sıkça söz ettiren Gomez, hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda ilişkisi hakkında tam anlamıyla bir basın açıklaması yapmış ve tekrardan gündem olmuştu.

Gomez, Benny Blanco'ya çirkin diyen herkese adeta ateş püskürmüş,

Gomez, Benny Blanco'ya çirkin diyen herkese adeta ateş püskürmüş,

Akabinde de 'Ben mutluyum' diyerek tüm tartışmalara nokta koymuştu.

Selena Gomez bu sefer tekrardan gündem oldu.

Selena Gomez bu sefer tekrardan gündem oldu.

Ünlü şarkıcı, New York'ta bir etkinlikten çıkarken görüntülendi.

Ünlü şarkıcı, New York'ta bir etkinlikten çıkarken görüntülendi.
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Kombiniyle ve doğal görünüşüyle tüm dikkatleri çeken Selena Gomez birçok kullanıcıdan çeşitli yorumlar aldı.

Kombiniyle ve doğal görünüşüyle tüm dikkatleri çeken Selena Gomez birçok kullanıcıdan çeşitli yorumlar aldı.

Hastalığı nedeniyle sık sık kilo alıp verdiği söylenen Gomez'in ise dış görünüşündeki değişiklik tabii ki gözlerden kaçmadı.

Hastalığı nedeniyle sık sık kilo alıp verdiği söylenen Gomez'in ise dış görünüşündeki değişiklik tabii ki gözlerden kaçmadı.

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Gomez'e gelen yorumlarda bazıları şu şekildeydi;

Gomez'e gelen yorumlarda bazıları şu şekildeydi;
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