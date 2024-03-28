Dövme Sanatçısı, Müşterisinin Parmağına Yaptığı 10 Santimetrelik 'Cetvel' Dövmesiyle Tepki Çekti

Geçtiğimiz günlerde Julie isimli Norveçli bir dövme sanatçısı, müşterisinin parmağını 10 santimetrelik bir 'cetvel' dövmesi yaptı. Bazıları bu dövmenin amacını sorgularken bazıları da bunu tam anlamıyla 'sanat eseri' olarak değerlendirdi.