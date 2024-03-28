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Dövme Sanatçısı, Müşterisinin Parmağına Yaptığı 10 Santimetrelik 'Cetvel' Dövmesiyle Tepki Çekti

Dövme Sanatçısı, Müşterisinin Parmağına Yaptığı 10 Santimetrelik 'Cetvel' Dövmesiyle Tepki Çekti

tattoo
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 17:56

Geçtiğimiz günlerde Julie isimli Norveçli bir dövme sanatçısı, müşterisinin parmağını 10 santimetrelik bir 'cetvel' dövmesi yaptı. Bazıları bu dövmenin amacını sorgularken bazıları da bunu tam anlamıyla 'sanat eseri' olarak değerlendirdi.

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Dövme birçoğumuz için farklı bir anlam ifade ediyor sizler de takdir edersiniz ki. O nedenle yaptırılan her dövmenin aslında bir hikayesi var.

Dövme birçoğumuz için farklı bir anlam ifade ediyor sizler de takdir edersiniz ki. O nedenle yaptırılan her dövmenin aslında bir hikayesi var.

Geçtiğimiz günlerde Norveçli bir dövme sanatçısı Julie, 'işlevsel dövme' adı altında yaptığı bir dövmeyi paylaştı. Gördüğünüz üzere dövme, aslında bir 'ölçme' aracı olarak görev görüyor.

Geçtiğimiz günlerde Norveçli bir dövme sanatçısı Julie, 'işlevsel dövme' adı altında yaptığı bir dövmeyi paylaştı. Gördüğünüz üzere dövme, aslında bir 'ölçme' aracı olarak görev görüyor.

Tam tamına 10 santimetre boyundaki dövme ise santim santim bölmelere ayrılmış: Yani anlayacağınız dövmenin sahibi 10 santimetre büyüklüğündeki her şeyi parmağıyla ölçebiliyor.

Tam tamına 10 santimetre boyundaki dövme ise santim santim bölmelere ayrılmış: Yani anlayacağınız dövmenin sahibi 10 santimetre büyüklüğündeki her şeyi parmağıyla ölçebiliyor.

O dövmenin videosu da kısa zamanda viral oldu!

Bazı insanlar bu dövme fikrini 'havalı' bulsa da 'Bu neydi şimdi?' demekten de kendilerini alamadılar. Bazı kullanıcılar "Neden bir şeyi ölçmek için parmağımıza dövme yaptırmalıyız?" sorusunu sordular.

Bazı insanlar bu dövme fikrini 'havalı' bulsa da 'Bu neydi şimdi?' demekten de kendilerini alamadılar. Bazı kullanıcılar "Neden bir şeyi ölçmek için parmağımıza dövme yaptırmalıyız?" sorusunu sordular.
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Fakat bu dövmeyi 'Bir insanın yaptırabileceği en iyi şey' olarak değerlendiren de vardı.

Fakat bu dövmeyi 'Bir insanın yaptırabileceği en iyi şey' olarak değerlendiren de vardı.

Peki siz bu dövme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Peki siz bu dövme hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

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