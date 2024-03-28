Paranın Değerini Anlasınlar Diye Çocuklarından İlginç Bir Şekilde Kira Ücreti Alan Kadın

Geçtiğimiz günlerde Samantha isimli 30 yaşındaki bir kadın, çocuklarının para yönetimini ve ekonomiyi daha iyi anlaması için onlara 'kira' ödettirdiğini söyledi. Bu kirayı çok ama çok farklı bir şekilde ödeten kadın sosyal medyayı ikiye böldü.

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