Paranın Değerini Anlasınlar Diye Çocuklarından İlginç Bir Şekilde Kira Ücreti Alan Kadın
Paranın Değerini Anlasınlar Diye Çocuklarından İlginç Bir Şekilde Kira Ücreti Alan Kadın
Kaynak: https://www.thesun.co.uk/fabulous/268...
Geçtiğimiz günlerde Samantha isimli 30 yaşındaki bir kadın, çocuklarının para yönetimini ve ekonomiyi daha iyi anlaması için onlara 'kira' ödettirdiğini söyledi. Bu kirayı çok ama çok farklı bir şekilde ödeten kadın sosyal medyayı ikiye böldü.
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Sizleri Samantha isimli 30 yaşındaki anneyle tanıştıralım: Kendisi, 'geleneksel' anne kültüründen biraz daha farklı. Neden mi?
Çünkü Samantha, kendisiyle birlikte yaşayan 3 çocuğuna da kira ödetiyor. Peki yaşları küçük olan çocuklar kirayı nasıl ödüyor dersiniz?
Yaptıkları her ev işi için anne, çocuklarına ödeme yapıyor: Örneğin market alışverişi için 1 dolar, gündelik bir ev işi için ise 3 dolar veriyor.
Yıllarını mali hayatını düzene sokmaya çalışarak geçiren Samantha, çocuklarının yetişkinliğe kendisinden daha iyi hazırlanmasını sağlamaya da son derece kararlı.
"Mali hayatımızı düzene sokmak ve içinde bulunduğumuz çukurdan çıkmak yıllarımızı aldı. Bu yüzden çocuklarımın bu durumdan mümkün olduğunca uzak durmasını istedim."
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"Haftada bir kez çocuklarla oturup para buluşması yapıyoruz. Daha sonra çalışma kitaplarını ve cüzdanlarını çıkarıyoruz ve o hafta için bir finansal beceri üzerinde konuşuyoruz ve harçlıklarını dağıtıyoruz."
"Bunu hafta boyunca yaptıkları ev işleri karşılığında alıyorlar ve daha sonra üzerinde çalıştıkları hedeflere bağlı olarak bütçeliyorlar."
"Pek çok ebeveyn bana bunu çocuklarıyla birlikte deneyeceklerini ya da kendi ebeveynlerinin de onlara benzer şeyler öğretmesini dilediklerini söylüyor."
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