Yakışıklılığıyla Tüm Gençlere Taş Çıkartan 57 Yaşındaki Adamın Benjamin Button'ı Aratmayan Hikayesi

Chuando Tan isimli Çinli bir adam, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 57 yaşında olmasına rağmen yaşını hiçbir şekilde göstermeyen Tan, bunun sırrını ise 'hiçbir şeyi takmamak' olarak açıklıyor. Gelin Chuando Tan'ın hikayesine beraber bakalım.👇