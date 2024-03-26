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Yakışıklılığıyla Tüm Gençlere Taş Çıkartan 57 Yaşındaki Adamın Benjamin Button'ı Aratmayan Hikayesi

Yakışıklılığıyla Tüm Gençlere Taş Çıkartan 57 Yaşındaki Adamın Benjamin Button'ı Aratmayan Hikayesi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 23:55

Chuando Tan isimli Çinli bir adam, son zamanlarda sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. 57 yaşında olmasına rağmen yaşını hiçbir şekilde göstermeyen Tan, bunun sırrını ise 'hiçbir şeyi takmamak' olarak açıklıyor. Gelin Chuando Tan'ın hikayesine beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.8days.sg/entertainment/lo...
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Sizleri Chuando Tan isimli bu adamla tanıştıralım: Kendisi, 57 yaşında olmasına rağmen 20 yaşındakilere taş çıkartacak bir dış görünüşe sahip.

Sizleri Chuando Tan isimli bu adamla tanıştıralım: Kendisi, 57 yaşında olmasına rağmen 20 yaşındakilere taş çıkartacak bir dış görünüşe sahip.

Yaşlanmak hepimizin kaderi tabii. Fakat Chuando Tan, yaşlanma sürecini en 'hasarsız' şekilde atlatan kişilerden sadece bir tanesi.

Yaşlanmak hepimizin kaderi tabii. Fakat Chuando Tan, yaşlanma sürecini en 'hasarsız' şekilde atlatan kişilerden sadece bir tanesi.

"Yaşlılığa Meydan Okuyan Adam" lakabı haricinde kendisi, modellik kariyerleriyle de tanınıyor. Chuando Tan, yaşlanmamak üzerine kitap bile yazdı!

"Yaşlılığa Meydan Okuyan Adam" lakabı haricinde kendisi, modellik kariyerleriyle de tanınıyor. Chuando Tan, yaşlanmamak üzerine kitap bile yazdı!

CD setiyle birlikte satılan kitapta Tan, 224 sayfadan oluşan kitabıyla Çin'de çok satanlar listesine bile girmeyi başardı.

CD setiyle birlikte satılan kitapta Tan, 224 sayfadan oluşan kitabıyla Çin'de çok satanlar listesine bile girmeyi başardı.

Kitabında ayrıca felsefi düşüncelerini de paylaşıyor. "Azim ve tutarlılık" büyük bir rol oynasa da Chuando, "Bu kitap benim insanlara ne yapmaları gerektiğini söylememle ilgili değil." diyor.

Kitabında ayrıca felsefi düşüncelerini de paylaşıyor. "Azim ve tutarlılık" büyük bir rol oynasa da Chuando, "Bu kitap benim insanlara ne yapmaları gerektiğini söylememle ilgili değil." diyor.
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"Piyasada zaten insanlara nasıl egzersiz yapmaları ve ne yemeleri gerektiğini söyleyen çok sayıda kişisel antrenör var. Bu yüzden ben sadece yaşam tarzımı ve olaylara nasıl baktığımı paylaşıyorum. Gençliğimden beri nasıl bir diyet uyguladığımı ve bana iyi gelen egzersizleri paylaşıyorum."

"Piyasada zaten insanlara nasıl egzersiz yapmaları ve ne yemeleri gerektiğini söyleyen çok sayıda kişisel antrenör var. Bu yüzden ben sadece yaşam tarzımı ve olaylara nasıl baktığımı paylaşıyorum. Gençliğimden beri nasıl bir diyet uyguladığımı ve bana iyi gelen egzersizleri paylaşıyorum."

"Yaşım ve görünüşüm konusunda insanlar şaşkınlık geçiriyorlar. Bu yüzden de arkasındaki sebebi öğrenmek istiyorlar."

"Yaşım ve görünüşüm konusunda insanlar şaşkınlık geçiriyorlar. Bu yüzden de arkasındaki sebebi öğrenmek istiyorlar."

"Herkes mutlu olmayı hak ediyor ama nasıl mutlu olacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Özellikle de çok fazla baskının olduğu bir dünyada kendimizi bırakmamız gerekiyor. Bu yüzden küçük şeylerle uğraşmayın. Bu, nasıl yaşlandığınızı ve yaşlandığınızda nasıl biri olacağınızı etkileyecektir."

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