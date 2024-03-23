Ünlülerin Fotoğraflarını Kendine Göre Yorumlayan Kadın Herkesi Gülmekten Geçirdi
Ünlülerin Fotoğraflarını Kendine Göre Yorumlayan Kadın Herkesi Gülmekten Geçirdi
Kaynak: https://www.instagram.com/celestebarber/
@celestebarber isimli bir Instagram kullanıcısı, dünyanın dört bir yanında tanınan ünlülerin fotoğraflarını kendine göre yorumlayarak tekrardan çekiyor. O fotoğraflar ise herkesi gülmekten geçiriyor.
Buyurun beraber bakalım.👇
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1. Kylie Jenner
2. Hunter Schafer
Gerçekten Jenner'ın aynısı olmuş diyebilir miyiz?
3. Bella Hadid
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4. Bir Balmain modeli...
5. Honza & Claudine Lafond
6. Emrata...
7. Kim Kardashian
8. Beyoncé
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9. Rosie HW
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