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Ünlülerin Fotoğraflarını Kendine Göre Yorumlayan Kadın Herkesi Gülmekten Geçirdi

Ünlülerin Fotoğraflarını Kendine Göre Yorumlayan Kadın Herkesi Gülmekten Geçirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
23.03.2024 - 20:31

@celestebarber isimli bir Instagram kullanıcısı, dünyanın dört bir yanında tanınan ünlülerin fotoğraflarını kendine göre yorumlayarak tekrardan çekiyor. O fotoğraflar ise herkesi gülmekten geçiriyor.

Buyurun beraber bakalım.👇

Kaynak: https://www.instagram.com/celestebarber/
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1. Kylie Jenner

1. Kylie Jenner

2. Hunter Schafer

2. Hunter Schafer

Gerçekten Jenner'ın aynısı olmuş diyebilir miyiz?

Gerçekten Jenner'ın aynısı olmuş diyebilir miyiz?

😂

3. Bella Hadid

3. Bella Hadid
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4. Bir Balmain modeli...

4. Bir Balmain modeli...

5. Honza & Claudine Lafond

5. Honza & Claudine Lafond

6. Emrata...

6. Emrata...

7. Kim Kardashian

7. Kim Kardashian

8. Beyoncé

8. Beyoncé
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9. Rosie HW

9. Rosie HW

Sizce nasıl olmuş? Yorumlarda buluşalım!

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