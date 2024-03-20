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Eski One Direction Üyesi Harry Styles New York'ta Görüntülendi, Yeni Tarzına Övgüler Yağdı

Eski One Direction Üyesi Harry Styles New York'ta Görüntülendi, Yeni Tarzına Övgüler Yağdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
20.03.2024 - 11:45

Eski One Direction üyesi solo çalışmalarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde New York'ta görüntülendi. Styles'ın son hali ve sade tarzı da övgüler aldı.

Buyurun beraber bakalım.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4nOAGCMX...
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Aramızda eski One Direction üyesi başarılı şarkıcı Harry Styles'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Aramızda eski One Direction üyesi başarılı şarkıcı Harry Styles'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, tacize uğradıktan sonra psikolojik olarak 'çöktüğünü' söylemiş ve tüm hislerini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, tacize uğradıktan sonra psikolojik olarak 'çöktüğünü' söylemiş ve tüm hislerini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı.

Burada anlatmıştık:

Bu sefer de Harry Styles, New York'ta görüntülendi.

Bu sefer de Harry Styles, New York'ta görüntülendi.

Başarılı şarkıcının göz kamaştıran yakışıklılığıyla birlikte sade tarzı da gözlerden kaçmadı.

Başarılı şarkıcının göz kamaştıran yakışıklılığıyla birlikte sade tarzı da gözlerden kaçmadı.

Hayranlar ise Styles'ın son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇

Hayranlar ise Styles'ın son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇
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