Eski One Direction Üyesi Harry Styles New York'ta Görüntülendi, Yeni Tarzına Övgüler Yağdı
Eski One Direction Üyesi Harry Styles New York'ta Görüntülendi, Yeni Tarzına Övgüler Yağdı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C4nOAGCMX...
Eski One Direction üyesi solo çalışmalarıyla son zamanlarda adından sıkça söz ettiriyor. Başarılı şarkıcı, geçtiğimiz günlerde New York'ta görüntülendi. Styles'ın son hali ve sade tarzı da övgüler aldı.
Buyurun beraber bakalım.
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Aramızda eski One Direction üyesi başarılı şarkıcı Harry Styles'ı duymayan yoktur diye düşünüyoruz. Kendisi son zamanlarda adından sıkça söz ettiren isimlerden bir tanesi.
Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, tacize uğradıktan sonra psikolojik olarak 'çöktüğünü' söylemiş ve tüm hislerini en ince ayrıntısına kadar anlatmıştı.
Bu sefer de Harry Styles, New York'ta görüntülendi.
Başarılı şarkıcının göz kamaştıran yakışıklılığıyla birlikte sade tarzı da gözlerden kaçmadı.
Hayranlar ise Styles'ın son haline birbirinden farklı yorumlar yaptı.👇
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