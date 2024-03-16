Prens William'ın Galler Prensesi Kate Middleton'ı Sayısız Kadınla Aldattığı İddia Edildi

'Kraliyet kadınlarının evlendikten sonra hem nişan yüzüğü hem de alyans takması geleneksel olsa da, kraliyet erkeklerinin bir tane takması hiçbir zaman geleneksel olmamıştır. Bu yüzden Prens Philip ve Prens William takmıyor. Bence milyonların izlediği bir düğün yaptığınızda herkes evli olduğunuzu bilir.'