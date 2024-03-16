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Prens William'ın Galler Prensesi Kate Middleton'ı Sayısız Kadınla Aldattığı İddia Edildi

Prens William'ın Galler Prensesi Kate Middleton'ı Sayısız Kadınla Aldattığı İddia Edildi

Kate Middleton Prens William
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 00:30

'Kate Middleton nerede?' sorusu son haftalarda gündemden düşmeyen konulardan bir tanesi. Farklı komplo ve skandalların ardından kraliyet ailesine yakın bir kaynak, Prens William'ın Kate Middleton'ı sayısız kadınla aldattığını iddia etti.

Gelin detaylara beraber bakalım.👇

Kaynak: The Mercury News, ELLE

Kaynak: https://www.mercurynews.com/2024/03/1...
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Başta İngiltere olmak üzere tüm dünya, Kraliyet ailesindeki olaylara gözünü dikmiş durumda. Eğer olaylara hakimseniz, bildiğiniz üzere şu anda gündemde 'Kate Middleton nerede?' sorusu var.

Başta İngiltere olmak üzere tüm dünya, Kraliyet ailesindeki olaylara gözünü dikmiş durumda. Eğer olaylara hakimseniz, bildiğiniz üzere şu anda gündemde 'Kate Middleton nerede?' sorusu var.

Hatırlarsanız magazin kaynaklarının baskısı üzerine Prenses'in fotoğrafları basına sızdırılmış, akabinde de bu fotoğrafların yapay zekayla yapıldığı dahi iddia edilmişti.

Hatırlarsanız magazin kaynaklarının baskısı üzerine Prenses'in fotoğrafları basına sızdırılmış, akabinde de bu fotoğrafların yapay zekayla yapıldığı dahi iddia edilmişti.

Tartışmaların üzerinden neredeyse 80 gün geçti. Bu süreçte birçok kişi çeşitli komplo teorileri üretti ve Kate Middleton'ın izini sürmeye çalıştı.

Tartışmaların üzerinden neredeyse 80 gün geçti. Bu süreçte birçok kişi çeşitli komplo teorileri üretti ve Kate Middleton'ın izini sürmeye çalıştı.

Sonrasında Kate Middleton'dan bir açıklama geldi. Daha doğrusu öyle olduğu söylendi. Prenses, fotoğrafın üzerinde oynama yapan kişinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Sonrasında Kate Middleton'dan bir açıklama geldi. Daha doğrusu öyle olduğu söylendi. Prenses, fotoğrafın üzerinde oynama yapan kişinin kendisi olduğunu dile getirdi.

Açıklama ise şu şekildeydi.👇

Açıklama ise şu şekildeydi.👇

'Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman editleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi iletmek istedim.

Umarım kutlayan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir.

C'

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Şimdilik bu esrarengiz skandalları bir kenara bırakalım; çünkü bu sefer tüm dünyayı çalkalayacak bir iddia daha ortaya atıldı.

Şimdilik bu esrarengiz skandalları bir kenara bırakalım; çünkü bu sefer tüm dünyayı çalkalayacak bir iddia daha ortaya atıldı.

Washington Post'ta yayınlanan habere göre Prens William, Kate Middleton'ı sayısız kez aldattı. Bu bilgi ise kraliyet ailesine yakın bir kaynak aracılığıyla sızdırıldı.

Washington Post'ta yayınlanan habere göre Prens William, Kate Middleton'ı sayısız kez aldattı. Bu bilgi ise kraliyet ailesine yakın bir kaynak aracılığıyla sızdırıldı.

Üstelik iddialar arasında Prens William'ın Kate Middleton'ı Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile aldattığı da var...

Üstelik iddialar arasında Prens William'ın Kate Middleton'ı Eski Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile aldattığı da var...

Geçtiğimiz ay ise Prens William'ın Jacinda Ardern'e hem 'Çevre Ödülü' ve 'Earthshot Ödülü' verip hem de Ardern'i mütevelli heyetine atadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz ay ise Prens William'ın Jacinda Ardern'e hem 'Çevre Ödülü' ve 'Earthshot Ödülü' verip hem de Ardern'i mütevelli heyetine atadığı ortaya çıktı.

Bu durum ise geçen sene çekilmiş bu fotoğrafı tekrardan akıllara getirdi.

Kate Middleton'ın suikast haberlerinin yanı sıra 17 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı söylentileri ise gündemi epey bi' karıştırdı. Washington Post'un paylaştığı başka bir detay ise...

Kate Middleton'ın suikast haberlerinin yanı sıra 17 Ocak'ta hastaneye kaldırıldı söylentileri ise gündemi epey bi' karıştırdı. Washington Post'un paylaştığı başka bir detay ise...
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Prens William'ın yüzünü artık takmaması... Hal böyle olunca "Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın arasında ne yaşandı?" sorusu akıllarda yer edinmeye başladı.

Prens William'ın yüzünü artık takmaması... Hal böyle olunca "Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın arasında ne yaşandı?" sorusu akıllarda yer edinmeye başladı.

Başka bir kaynak ise aslında Prens William'ın hiçbir zaman yüzüğünü takmadığını ve bunun bir sebebi olduğunu şu şekilde açıkladı.👇

Başka bir kaynak ise aslında Prens William'ın hiçbir zaman yüzüğünü takmadığını ve bunun bir sebebi olduğunu şu şekilde açıkladı.👇

'Kraliyet kadınlarının evlendikten sonra hem nişan yüzüğü hem de alyans takması geleneksel olsa da, kraliyet erkeklerinin bir tane takması hiçbir zaman geleneksel olmamıştır. Bu yüzden Prens Philip ve Prens William takmıyor. Bence milyonların izlediği bir düğün yaptığınızda herkes evli olduğunuzu bilir.'

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