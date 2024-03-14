Kate Middleton'un Vefat Ettiği Yönündeki Dedikodulara Ulusal Gazeteden İmalı Karikatür Göndermesi!

Kısa bir özet geçmek gerekirse; en son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prenses, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ardından Kate Middleton'un 'planlı' bir ameliyat olduğu ve her şeyin yolunda olduğuna dair bir açıklama paylaşılıyor fakat prensesin kendi ekibinin tüm bu olan bitenden bihaber olduğu ortaya çıkıyor...