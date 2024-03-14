Kate Middleton'un Vefat Ettiği Yönündeki Dedikodulara Ulusal Gazeteden İmalı Karikatür Göndermesi!
Kate Middleton'un Vefat Ettiği Yönündeki Dedikodulara Ulusal Gazeteden İmalı Karikatür Göndermesi!
Galler Prensesi Kate Middleton'un gizemli kayboluşu sebebiyle sadece İngiltere değil tüm dünya karışmış durumda. Kate Middleton'un nerede olduğu yönündeki korkunç teoriler ve iddialar her gün büyürken, bir hamle de ulusal gazete Washington Post'tan geldi. Washington Post'un paylaştığı William'lı karikatür sosyal medyada viral oldu, görenlere 'Yok artık' dedirtti!
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Son birkaç gündür tüm İngiltere, Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğuyla ilgili türlü türlü teoriler üretiyor. Sebebiyse yaklaşık iki buçuk aydır hiçbir şekilde görülmemiş olmaması...
En başta kimileri tarafından sosyal medyada başlatılan bir spekülasyon olarak yorumlanan mesele gün geçtikçe büyüyor ve Kate Middleton hakkında iddialar da her seferinde seviye atlıyor.
14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesi yattığı sürece boyunca kimse ziyaret etmiyor, üstelik kraliyet ailesinin hiçbir üyesinden de herhangi bir "geçmiş olsun" mesajı gelmiyor.
Bir de photoshoplu olduğu ortaya çıkan fotoğraf fiyaskosu var tabii. Ortadan kaybolan ve kayboluşuyla halkın da dikkatini çeken Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan bir anneler günü paylaşımı yapılıyor. Ve bu hataya düşmeleri ne kadar acayip gelse de fotoğrafın her detayının photoshop olduğu ortaya çıkıyor...
Şu anda mesele öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bundan aylar önce konuşulan Prens William'in Lady Rose Hanbury ihanetinin sonucunda korkunç şeyler yaşanmış olabileceği ve hatta Middleton'un hayatını kaybetmiş olabileceği de iddialar arasında.
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Bir diğer iddia ise prensesin aldatma olayından sonra bulimia hastalığının yeniden nüksettiği ve iyi olmadığı yönünde...
Geldiğimiz noktada tek temenni William'ın armut dibine düşer misali babasının oğlu çıkmaması yönünde. Diana'ya yıllarca yapılan zulmün sonucunda nereye varıldığını hepimiz biliyoruz çünkü.
Her şey bu kadar hararetlenmişken ne William'dan ne de kraliyet ailesinin herhangi bir üyesinden konuya dair bir açıklama halen yok. Fakat basın durmuyor...
Ulusal gazete Washington Post'un son hamlesi ise oldukça manidar... Hazır olun, bütün bu olayı ulusal gazete bir karikatürle nasıl toparlamış beraber göreceğiz şimdi!
Buyurun, görenlere "yok artık Washington Post bu kadarını da yapmış olamaz" dedirten William'lı karikatür... William, Kate'in kuklasını oynatıyor camdan görüntü vermek adına!
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"AMAN TANRIM!!!! 🤣🤣🤣 Kensington Sarayı bundan hoşlanmayacak!"
"ABD'de Harry'den daha popüler olmak istiyordu, arzusunu yerine getirdi ama beklediği gibi olmadı!"
"Hey Wills... İlgi çekmek istiyordun, bu nasıl? Ayrıca ABD medyasına zorbalık yapabileceğinizi de sakın düşünmeyin... ZORBA BİZİZ... Haddinizi bilin..."
"Washington Post, orijinal fotoğrafı yayınlamayı reddeden Prens William ile dalga geçiyor. 🤭 Temize çık William."
"Washington Post sohbete girdi. William ve Kate Middleton küresel çapta alay konusu oluyor."
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