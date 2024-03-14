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Kate Middleton'un Vefat Ettiği Yönündeki Dedikodulara Ulusal Gazeteden İmalı Karikatür Göndermesi!

Kate Middleton'un Vefat Ettiği Yönündeki Dedikodulara Ulusal Gazeteden İmalı Karikatür Göndermesi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
14.03.2024 - 19:57

Galler Prensesi Kate Middleton'un gizemli kayboluşu sebebiyle sadece İngiltere değil tüm dünya karışmış durumda. Kate Middleton'un nerede olduğu yönündeki korkunç teoriler ve iddialar her gün büyürken, bir hamle de ulusal gazete Washington Post'tan geldi. Washington Post'un paylaştığı William'lı karikatür sosyal medyada viral oldu, görenlere 'Yok artık' dedirtti!

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Son birkaç gündür tüm İngiltere, Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğuyla ilgili türlü türlü teoriler üretiyor. Sebebiyse yaklaşık iki buçuk aydır hiçbir şekilde görülmemiş olmaması...

Son birkaç gündür tüm İngiltere, Galler Prensesi Kate Middleton'un nerede olduğuyla ilgili türlü türlü teoriler üretiyor. Sebebiyse yaklaşık iki buçuk aydır hiçbir şekilde görülmemiş olmaması...

En başta kimileri tarafından sosyal medyada başlatılan bir spekülasyon olarak yorumlanan mesele gün geçtikçe büyüyor ve Kate Middleton hakkında iddialar da her seferinde seviye atlıyor.

En başta kimileri tarafından sosyal medyada başlatılan bir spekülasyon olarak yorumlanan mesele gün geçtikçe büyüyor ve Kate Middleton hakkında iddialar da her seferinde seviye atlıyor.

Kısa bir özet geçmek gerekirse; en son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen prenses, 28 Aralık 2023'te royal konvoy eşliğinde Sardingham House'a gelen bir ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Ardından Kate Middleton'un 'planlı' bir ameliyat olduğu ve her şeyin yolunda olduğuna dair bir açıklama paylaşılıyor fakat prensesin kendi ekibinin tüm bu olan bitenden bihaber olduğu ortaya çıkıyor...

14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesi yattığı sürece boyunca kimse ziyaret etmiyor, üstelik kraliyet ailesinin hiçbir üyesinden de herhangi bir "geçmiş olsun" mesajı gelmiyor.

14 gün hastanede kaldığı bilinen prensesi yattığı sürece boyunca kimse ziyaret etmiyor, üstelik kraliyet ailesinin hiçbir üyesinden de herhangi bir "geçmiş olsun" mesajı gelmiyor.

Çocukları da gören yok, okula gitmedikleri söyleniyor. Daha da fenası iddialara göre Kate Middleton'un avukatlarının kendisine ulaşamadığı ve durumundan endişelendiği de dedikodular arasında.

Bir de photoshoplu olduğu ortaya çıkan fotoğraf fiyaskosu var tabii. Ortadan kaybolan ve kayboluşuyla halkın da dikkatini çeken Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan bir anneler günü paylaşımı yapılıyor. Ve bu hataya düşmeleri ne kadar acayip gelse de fotoğrafın her detayının photoshop olduğu ortaya çıkıyor...

Bir de photoshoplu olduğu ortaya çıkan fotoğraf fiyaskosu var tabii. Ortadan kaybolan ve kayboluşuyla halkın da dikkatini çeken Kate Middleton'un nerede olduğu baskın bir şekilde sorgulanmaya başlayınca resmi hesaplardan bir anneler günü paylaşımı yapılıyor. Ve bu hataya düşmeleri ne kadar acayip gelse de fotoğrafın her detayının photoshop olduğu ortaya çıkıyor...

Fotoğrafın sahte olduğu anlaşılınca, kraliyet ailesinin bu süreçte servis ettiği tüm fotoğraflar inceleme altına alınınca işler daha da çirkinleşiyor çünkü o fotoğrafların da sahte olduğu belli oluyor...

Şu anda mesele öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bundan aylar önce konuşulan Prens William'in Lady Rose Hanbury ihanetinin sonucunda korkunç şeyler yaşanmış olabileceği ve hatta Middleton'un hayatını kaybetmiş olabileceği de iddialar arasında.

Şu anda mesele öyle bir noktaya gelmiş durumda ki bundan aylar önce konuşulan Prens William'in Lady Rose Hanbury ihanetinin sonucunda korkunç şeyler yaşanmış olabileceği ve hatta Middleton'un hayatını kaybetmiş olabileceği de iddialar arasında.
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Bir diğer iddia ise prensesin aldatma olayından sonra bulimia hastalığının yeniden nüksettiği ve iyi olmadığı yönünde...

Bir diğer iddia ise prensesin aldatma olayından sonra bulimia hastalığının yeniden nüksettiği ve iyi olmadığı yönünde...

Kaçıranlarınız için Middleton'un hastanelik olma sebebinin masaya yatırıldığı detaylardan bu yazımızda bahsettik:

Geldiğimiz noktada tek temenni William'ın armut dibine düşer misali babasının oğlu çıkmaması yönünde. Diana'ya yıllarca yapılan zulmün sonucunda nereye varıldığını hepimiz biliyoruz çünkü.

Geldiğimiz noktada tek temenni William'ın armut dibine düşer misali babasının oğlu çıkmaması yönünde. Diana'ya yıllarca yapılan zulmün sonucunda nereye varıldığını hepimiz biliyoruz çünkü.

Her şey bu kadar hararetlenmişken ne William'dan ne de kraliyet ailesinin herhangi bir üyesinden konuya dair bir açıklama halen yok. Fakat basın durmuyor...

Her şey bu kadar hararetlenmişken ne William'dan ne de kraliyet ailesinin herhangi bir üyesinden konuya dair bir açıklama halen yok. Fakat basın durmuyor...

Ulusal gazete Washington Post'un son hamlesi ise oldukça manidar... Hazır olun, bütün bu olayı ulusal gazete bir karikatürle nasıl toparlamış beraber göreceğiz şimdi!

Ulusal gazete Washington Post'un son hamlesi ise oldukça manidar... Hazır olun, bütün bu olayı ulusal gazete bir karikatürle nasıl toparlamış beraber göreceğiz şimdi!

Buyurun, görenlere "yok artık Washington Post bu kadarını da yapmış olamaz" dedirten William'lı karikatür... William, Kate'in kuklasını oynatıyor camdan görüntü vermek adına!

Buyurun, görenlere "yok artık Washington Post bu kadarını da yapmış olamaz" dedirten William'lı karikatür... William, Kate'in kuklasını oynatıyor camdan görüntü vermek adına!

Sıra yorumlarda, viral olan karikatüre kim ne demiş beraber bakalım hadi!

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"AMAN TANRIM!!!! 🤣🤣🤣 Kensington Sarayı bundan hoşlanmayacak!"

"AMAN TANRIM!!!! 🤣🤣🤣 Kensington Sarayı bundan hoşlanmayacak!"

"ABD'de Harry'den daha popüler olmak istiyordu, arzusunu yerine getirdi ama beklediği gibi olmadı!"

"ABD'de Harry'den daha popüler olmak istiyordu, arzusunu yerine getirdi ama beklediği gibi olmadı!"

"Hey Wills... İlgi çekmek istiyordun, bu nasıl? Ayrıca ABD medyasına zorbalık yapabileceğinizi de sakın düşünmeyin... ZORBA BİZİZ... Haddinizi bilin..."

"Hey Wills... İlgi çekmek istiyordun, bu nasıl? Ayrıca ABD medyasına zorbalık yapabileceğinizi de sakın düşünmeyin... ZORBA BİZİZ... Haddinizi bilin..."

"Washington Post, orijinal fotoğrafı yayınlamayı reddeden Prens William ile dalga geçiyor. 🤭 Temize çık William."

"Washington Post, orijinal fotoğrafı yayınlamayı reddeden Prens William ile dalga geçiyor. 🤭 Temize çık William."

"Washington Post sohbete girdi. William ve Kate Middleton küresel çapta alay konusu oluyor."

"Washington Post sohbete girdi. William ve Kate Middleton küresel çapta alay konusu oluyor."

Siz ne düşünüyorsunuz, bu olay nereye gidiyor? Yorumlarda buluşalım!

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