Öldüğü İddiaları Dolaşan Prenses Kate Middleton'ın Hastanelik Olma Sebebi Ortaya Çıktı

Galler Prensesi Kate Middleton nedeniyle tüm İngiltere karışmış durumda. Neredeyse 3 aydır haber alınamayan middleton'ın bu zamana kadar paylaşılan fotoğraflarının photoshop ve yapay zeka olduğu ortaya çıkınca 'Öldü mü?' iddiaları yükselmeye başladı.