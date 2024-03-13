Öldüğü İddiaları Dolaşan Prenses Kate Middleton'ın Hastanelik Olma Sebebi Ortaya Çıktı
Öldüğü İddiaları Dolaşan Prenses Kate Middleton'ın Hastanelik Olma Sebebi Ortaya Çıktı
Kaynak: https://www.intouchweekly.com/posts/w...
Galler Prensesi Kate Middleton nedeniyle tüm İngiltere karışmış durumda. Neredeyse 3 aydır haber alınamayan middleton'ın bu zamana kadar paylaşılan fotoğraflarının photoshop ve yapay zeka olduğu ortaya çıkınca 'Öldü mü?' iddiaları yükselmeye başladı.
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Tüm İngiltere, Galler Prensesi Kate Middleton'ın akıbetini sorguluyor: En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve saray tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bir ameliyat geçirmişti.
Adeta ortadan kaybolan Kate Middleton hakkındaki komplo teorilerini sonlandırmak için Saray, Anneler Günü'ne özel bu pozu paylaşsa da kısa sürede photoshop olduğu anlaşıldı.
Daha sonra bu süreçte Kate middleton'ın yayımlanan diğer fotoğraflarının da ya photoshop olduğu ortaya çıktı.
Bir türlü Kate'in gerçek fotoğraflarını yayımlamamakta ısrarcı olunca akıllara türlü türlü iddialar geldi: İlki Prens William'ın ihaneti oldu.
Bir diğer iddia ise 28 Aralık'ta hastaneye kaldırılan Kate'in komada olduğu ya da hayatını kaybetmesi...
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Şimdi de Kate'in niçin ameliyata alındığına dair bir iddia ortaya atıldı: İddialara göre, geçmişte de bulimia nervoza (yeme bozukluğu) yaşadığı bilinen Prenses'in rahatsızlığı tekrardan nüksetti.
Hastalığın nüksetme sebebi olarak ise Prens William'ın Rose Hanbury ile yaşadığı yasak ilişkiyi sürdürmesi olduğu iddia edildi.
Umarız William babasının oğlu çıkmaz ve Kate, Prenses Diana'nın kaderini yaşamaz.
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