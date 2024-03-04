Ameliyat Sonrası Adeta Kayıplara Karışan Kate Middleton Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

İngiliz kraliyet ailesinde işler karışık gibi: Bir yandan hastalıkla boğuşan Kral Charles, bir yandan geçirdiği ameliyat sonrası 2.5 ay boyunca kimselerin görmediği Kate Middleton derken beraberinde akıllara bir sürü komplo teorisi geldi. Teorilerin odağındaki isim Middleton ise aylar sonra ilk kez görüntülendi.