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Ameliyat Sonrası Adeta Kayıplara Karışan Kate Middleton Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Ameliyat Sonrası Adeta Kayıplara Karışan Kate Middleton Aylar Sonra İlk Kez Görüntülendi

Kate Middleton
Efnan
Efnan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 22:12

İngiliz kraliyet ailesinde işler karışık gibi: Bir yandan hastalıkla boğuşan Kral Charles, bir yandan geçirdiği ameliyat sonrası 2.5 ay boyunca kimselerin görmediği Kate Middleton derken beraberinde akıllara bir sürü komplo teorisi geldi. Teorilerin odağındaki isim Middleton ise aylar sonra ilk kez görüntülendi.

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İngiliz kraliyet ailesi sağlık bakımından zor bir dönemden geçiyor: Bu kısa süreçte hem Kral Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu, hem de Kate Middleton beklenmedik bir şekilde ameliyata alındı.

İngiliz kraliyet ailesi sağlık bakımından zor bir dönemden geçiyor: Bu kısa süreçte hem Kral Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu, hem de Kate Middleton beklenmedik bir şekilde ameliyata alındı.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve saray tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bir ameliyat geçirmişti.

En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve saray tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bir ameliyat geçirmişti.

O zamandan beri bir daha görülmeyen Kate Middeleton sevenlerini endişelendirdi:

Kral Charles'ın dahi taburcu olurken fotoğraflarının yakalanması ancak Middleton'ın tek bir görüntüsünün olmaması herkesi içten içe işkillendirdi.

Kral Charles'ın dahi taburcu olurken fotoğraflarının yakalanması ancak Middleton'ın tek bir görüntüsünün olmaması herkesi içten içe işkillendirdi.

Öte yandan babası ve eşi hasta değilmiş gibi ödül törenlerine katılan ve üstüne keyfine diyecek bir şey olmayan Prens William tepkilerin odağındaydı.

Öte yandan babası ve eşi hasta değilmiş gibi ödül törenlerine katılan ve üstüne keyfine diyecek bir şey olmayan Prens William tepkilerin odağındaydı.

Derken 2.5 aydır kimselerin göremediği Kate Middleton ilk kez görüntülendi.

Derken 2.5 aydır kimselerin göremediği Kate Middleton ilk kez görüntülendi.
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Uzak kadrajdan dahi hasta ve yorgun olduğu az çok anlaşılabiliyor.

Uzak kadrajdan dahi hasta ve yorgun olduğu az çok anlaşılabiliyor.

Fotoğraftaki kişinin Kate Middleton olmadığını ileri sürenler de oldu; anlayacağınız komplo teorileri bitmiyor.

Umarız yakında eskisi gibi hayatına kaldığı yerden devam eder. Sizce fotoğraftaki kişi o mu?

Umarız yakında eskisi gibi hayatına kaldığı yerden devam eder. Sizce fotoğraftaki kişi o mu?

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