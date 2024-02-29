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Sarayda N'oluyor? Kate Middleton'ın Kayıplara Karışması ve Kral Charles'ın Hastalığı Derken Ortalık Karıştı

Sarayda N'oluyor? Kate Middleton'ın Kayıplara Karışması ve Kral Charles'ın Hastalığı Derken Ortalık Karıştı

Kate Middleton Prens William Prens Harry
Effy
Effy - Onedio Editörü
29.02.2024 - 17:30

Ünlü İngiliz kraliyet ailesinde her şey darmaduman oldu desek yalan olmaz: Kral Charles'ın hastalığı, Prens Harry'nin maddi durumu ve şimdi de Kate Middleton'ın kayıplara karışması kamuoyunda yankı uyandırdı. Bir yandan Prenses Diana'nın ahı tuttu diyenler, bir yandan komplo teorisi üretenler... Peki saray mensupları ne durumda? 👇

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İngiliz kraliyet ailesi dizileri aratmayan hayatlarıyla (ki dizisini de izledik) magazinin gündeminden inmek nedir bilmiyor.

İngiliz kraliyet ailesi dizileri aratmayan hayatlarıyla (ki dizisini de izledik) magazinin gündeminden inmek nedir bilmiyor.

Önce bu ayın başında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

Önce bu ayın başında Buckingham Sarayı tarafından yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3. Charles'ın kansere yakalandığı duyuruldu.

Sonra eşi Meghan Markle'a yapılan davranışları sineye çekmeyerek sarayı terk eden Prens Harry'nin maddi açıdan zor zamanlar geçirdiği iddia edildi.

Sonra eşi Meghan Markle'a yapılan davranışları sineye çekmeyerek sarayı terk eden Prens Harry'nin maddi açıdan zor zamanlar geçirdiği iddia edildi.

Ayrıca ABD'de yaşayan Prens Harryİngiltere'de bulunduğu sırada polis korumasının kaldırılması kararına karşı İngiliz hükümetine dava açtı ve kaybetti.

Jeffrey Epstein ile olan dostluğuyla bilinen Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'dan hiç bahsetmeyelim!

Jeffrey Epstein ile olan dostluğuyla bilinen Kral Charles'ın kardeşi Prens Andrew'dan hiç bahsetmeyelim!

Geçtiğimiz ay kan donduran iddialar ortaya atılmıştı:

Üstüne kötü haber veliaht prensin eşinden geldi: En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve saray tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bir ameliyat geçirmişti.

Üstüne kötü haber veliaht prensin eşinden geldi: En son 25 Aralık 2023'te halk arasında görüntülenen Middleton, 28 Aralık'ta apar topar hastaneye kaldırılmış ve saray tarafından yapılan açıklamaya göre planlı bir ameliyat geçirmişti.
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29 Ocak'ta yine saray tarafından yapılan duyuruya göre hastaneden taburcu olsa da hiçbir şekilde bir fotoğrafının olmaması herkesi meraklandırdı. 👇

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Kamuoyu hala eşi Kate Middleton'ı merak ederken, Bafta ödüllerine katılan Prens William'ın keyfine diyecek yoktu...

Kamuoyu hala eşi Kate Middleton'ı merak ederken, Bafta ödüllerine katılan Prens William'ın keyfine diyecek yoktu...

Öte yandan 29 Ocak'ta kendi hastane çıkışında fotoğraflanan Kral Charles, bir kez daha Kate Middleton'ın görüntülenmemesine dair kafalarda soru işareti oluşturdu.

Öte yandan 29 Ocak'ta kendi hastane çıkışında fotoğraflanan Kral Charles, bir kez daha Kate Middleton'ın görüntülenmemesine dair kafalarda soru işareti oluşturdu.

Tüm bu yaşananlar sosyal medyada da yankı uyandırdı: Prenses Diana'nın ahı diyen de var, 'Sarayda sıradan bir gün' diyen de...

Tüm bu yaşananlar sosyal medyada da yankı uyandırdı: Prenses Diana'nın ahı diyen de var, 'Sarayda sıradan bir gün' diyen de...

İşin rengi yakında ortaya çıkar diye düşünüyoruz... Sizin düşünceleriniz neler?

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