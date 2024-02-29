Sarayda N'oluyor? Kate Middleton'ın Kayıplara Karışması ve Kral Charles'ın Hastalığı Derken Ortalık Karıştı

Ünlü İngiliz kraliyet ailesinde her şey darmaduman oldu desek yalan olmaz: Kral Charles'ın hastalığı, Prens Harry'nin maddi durumu ve şimdi de Kate Middleton'ın kayıplara karışması kamuoyunda yankı uyandırdı. Bir yandan Prenses Diana'nın ahı tuttu diyenler, bir yandan komplo teorisi üretenler... Peki saray mensupları ne durumda? 👇