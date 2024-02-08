Hem Eşi Kate Hem Babası Kral Charles Hastayken Etkinliklerde Boy Gösteren Prens William’ın Neşesi Şaşırttı

Bildiğimiz gibi İngiliz Kraliyet ailesi son zamanlarda sağlık sorunlarıyla adeta çalkanlanıyor! Geçtiğimiz haftalarda önce Galler Prensesi Kate Middleton sonra Kral Charles'ın sağlık sorunları saray tarafından kamuoyuna duyurulmuş sonrasında da kraliyet üyeleri hastaneye kaldırılmış ve operasyon geçirmişti. Tüm bunlar yaşanmışken gözler Prens William'a döndü. Detaylar👇