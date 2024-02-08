Hem Eşi Kate Hem Babası Kral Charles Hastayken Etkinliklerde Boy Gösteren Prens William’ın Neşesi Şaşırttı
Hem Eşi Kate Hem Babası Kral Charles Hastayken Etkinliklerde Boy Gösteren Prens William’ın Neşesi Şaşırttı
Bildiğimiz gibi İngiliz Kraliyet ailesi son zamanlarda sağlık sorunlarıyla adeta çalkanlanıyor! Geçtiğimiz haftalarda önce Galler Prensesi Kate Middleton sonra Kral Charles'ın sağlık sorunları saray tarafından kamuoyuna duyurulmuş sonrasında da kraliyet üyeleri hastaneye kaldırılmış ve operasyon geçirmişti. Tüm bunlar yaşanmışken gözler Prens William'a döndü. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
İngiliz kraliyet ailesi yıllardır süre gelen ihtişamlı yaşantıları ile gündemde yeri oldukça büyük olan ailelerden biri olmayı başarıyor.
Kraliçe Elizabeth'in ölümünden beri adeta dibe doğru sürüklenen aile şu sıralar sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor.
Kraliyet ailesi önce Galler Prensesi Kate Middleton'un sağlık sorunuyla sarsılmış ve prensesin rahminden geçirdiği operasyondan kamuoyunu haberdar edilmişti.
Kraliçe Elizabeth'den sonra tahta çıkan Kral Charles ise prostat büyümesi ile ilgili hasteneye yatırıldıktan sonra kendisinin kansere yakalandığı öğrenilmiş ve saray tarafından açıklanmıştı.
Gözleri önce eşi Kate sonra babası Kral Charles'ın sağlık sorunlarıyla yıkıldığını tahmin ettiğimiz Prens William'a dönmüştü ki...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Galler Prensi, Windsor Şatosu'nda ödüllerin dağıtıldığı bir sabahın ardından Londra Hava Yardım Ambulansı gala yemeğinin onur konuğu oldu.
Gecede morali son derece yerinde görülen ve kameralara yakalanan Prens geçen ay eşi Kate Middleton'ın geçirdiği karın ameliyatı ve babası Kral Charles'ın bu hafta başında açıklanan kanser teşhisi haberlerinden bu yana ilk kez kraliyet görevine döndü.
Tom Cruise da etkinliğin konuklarından biriydi ve ikili birlikte poz verdi. Sosyal medyada bir araya gelişlerinin fotoğrafını paylaşan Prens William'ın ekibi, "Seni burada görmek ne güzel, @TomCruise!" ifadesini kullandı.
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın