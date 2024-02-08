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15 Aylık İlişkilerinin Yarısını Havada Geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Şoke Eden Tatil İstatistiği

15 Aylık İlişkilerinin Yarısını Havada Geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Şoke Eden Tatil İstatistiği

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
08.02.2024 - 14:42

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti geçtiğimiz gün yine birlikte yaptıkları tatille gündemimize gelmişti. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken romantik çiftin şimdiye kadar ne kadar gezdiği ortaya çıktı. 15 aylık ilişkilerinin tatil istatistiği sizi hayrete düşürecek...

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini magazinde görmeye oldukça alıştık bildiğiniz gibi.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini magazinde görmeye oldukça alıştık bildiğiniz gibi.

Aşkları ilk olarak havalimanında birlikte görüntülenmelerinin ardından belgelenen ve uzun süredir dolu dizgin bir ilişki yaşayan çift, 'sürmez' diyenlere inat bir yılı aşkındır birlikte.

Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir, ilk kez havalimanında görüntülenmelerinin ardından hep havalimanında görüntülenmeye devam ettiler!

Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir, ilk kez havalimanında görüntülenmelerinin ardından hep havalimanında görüntülenmeye devam ettiler!

Hatta Hakan Sabancı'nın gerginliği ve Hande Erçel'in muhabirleri geçiştirmeye çalışmasını da oldukça hayretle karşılamıştık.

Derken tüm organizasyonlarda, etkinliklerde ve düğünlerde bu çifti birlikte görmeye başladık.

Derken tüm organizasyonlarda, etkinliklerde ve düğünlerde bu çifti birlikte görmeye başladık.

İlişkide birbirlerinin ailelerine de dahil olmaya başladıklarını görmüştük. Hande Erçel'in doğum gününde Hacı Sabancı ve eşi Nazlı Sabancı'nın pozları oldukça dikkat çekmişti. Hakan Sabancı da Hande Erçel'in ablası ve eniştesiyle aynı ortamlarda bulunmaya başlamıştı.

2024 yazında evleneceklerine dair iddialar vardı hatırlarsanız. Hatta Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı da söylenmişti.

2024 yazında evleneceklerine dair iddialar vardı hatırlarsanız. Hatta Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı da söylenmişti.

Hande Erçel'in oyunculuğu bırakıp kendisine bir resim atölyesi açacağı konuşuluyordu. Bir diğer yandan okuluna da geri döndüğünü açıklamıştı. Evlilik söylemlerini reddetseler de bu adımlar 'acaba mı?' diye düşündürtmeye devam ediyor.

Belki biliyorsunuzdur leyleği havada gördüklerine inandığımız çift 2024'ü Bali'de baş başa romantik bir tatille karşılamıştı.

Belki biliyorsunuzdur leyleği havada gördüklerine inandığımız çift 2024'ü Bali'de baş başa romantik bir tatille karşılamıştı.

Romantik Bali pozlarının ardından ülkeye dönüş yapan ikilinin kısa süre içerisinde yeniden yurt dışı planı yaptığını öğrenmiştik. Hatta yine havalimanında görüntülenmişlerdi...

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Önce Budapeşte'ye, ardından Londra'ya giden çift hayranları tarafından el ele böyle görüntülenmişti.

Önce Budapeşte'ye, ardından Londra'ya giden çift hayranları tarafından el ele böyle görüntülenmişti.

İkilinin Budapeşte'de kaldıkları otelin geceliğinin 75 bin TL değerinde olduğunu duyup hayret etmiştik. Hande Erçel'in Londra'da giydiği tek bir kombinin fiyatının ise 169 bin 238 TL olduğunu görmüştük.

Gezmelere doyamayan bu çiftin tatil istatistiği elbette duyanları hayret ettirdi. Çünkü 15 aylık ilişkilerinde, 12 ülke gezmişler!

Gezmelere doyamayan bu çiftin tatil istatistiği elbette duyanları hayret ettirdi. Çünkü 15 aylık ilişkilerinde, 12 ülke gezmişler!

Toplam 38 bin 208 kilometre yol kat ettikleri söyleniyor. Anlayacağınız Evliya Çelebi'den hallece bir hal aldılar. Daha önce gittikleri yerler arasında Paris, Yunan Adaları, Bali, Floransa ve New York yer alıyor...

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