15 Aylık İlişkilerinin Yarısını Havada Geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Şoke Eden Tatil İstatistiği
15 Aylık İlişkilerinin Yarısını Havada Geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Şoke Eden Tatil İstatistiği
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti geçtiğimiz gün yine birlikte yaptıkları tatille gündemimize gelmişti. Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çeken romantik çiftin şimdiye kadar ne kadar gezdiği ortaya çıktı. 15 aylık ilişkilerinin tatil istatistiği sizi hayrete düşürecek...
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini magazinde görmeye oldukça alıştık bildiğiniz gibi.
Fakat sizin de dikkatinizi çekmiştir, ilk kez havalimanında görüntülenmelerinin ardından hep havalimanında görüntülenmeye devam ettiler!
Derken tüm organizasyonlarda, etkinliklerde ve düğünlerde bu çifti birlikte görmeye başladık.
2024 yazında evleneceklerine dair iddialar vardı hatırlarsanız. Hatta Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı da söylenmişti.
Belki biliyorsunuzdur leyleği havada gördüklerine inandığımız çift 2024'ü Bali'de baş başa romantik bir tatille karşılamıştı.
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Önce Budapeşte'ye, ardından Londra'ya giden çift hayranları tarafından el ele böyle görüntülenmişti.
Gezmelere doyamayan bu çiftin tatil istatistiği elbette duyanları hayret ettirdi. Çünkü 15 aylık ilişkilerinde, 12 ülke gezmişler!
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