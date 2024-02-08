15 Aylık İlişkilerinin Yarısını Havada Geçiren Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Şoke Eden Tatil İstatistiği

Hande Erçel'in oyunculuğu bırakıp kendisine bir resim atölyesi açacağı konuşuluyordu. Bir diğer yandan okuluna da geri döndüğünü açıklamıştı. Evlilik söylemlerini reddetseler de bu adımlar 'acaba mı?' diye düşündürtmeye devam ediyor.