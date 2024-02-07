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Göndermeli Paylaşımlar Yapan Arzu Sabancı'nın Bir Paylaşımının Müstakbel Gelini Hande Erçel'e Olduğu Düşünüldü

Göndermeli Paylaşımlar Yapan Arzu Sabancı'nın Bir Paylaşımının Müstakbel Gelini Hande Erçel'e Olduğu Düşünüldü

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
07.02.2024 - 10:30

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen bir ikili var: Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı. İlişkilerinin başlarında beraber pek fazla görüntü vermeseler de, şimdilerde ilişkilerini doyasıya yaşıyorlar. Öyle ki o ülke senin, bu ülke benim geziyorlar. Magazin gözü sayfasının paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise bu duruma biraz tepkili.

Arzu Sabancı'nın yapmış olduğu bir paylaşımın müstakbel gelini Hande Erçel'e gönderme olup olmadığı merak edildi.

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Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden birisi de hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı.

Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden birisi de hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı.

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile ünlü oyuncu Hande Erçel uzun bir süredir yaşadıkları aşkla gündemimizde. Bugüne kadar haklarında farklı farklı iddialar ortaya atılmış olsa da çiftimiz bu iddiaların doğru olmadığını kanıtladı.

Erçel ve Sabancı çiftini en sık gördüğümüz yer ise havaalanı oldu bugüne kadar.

Erçel ve Sabancı çiftini en sık gördüğümüz yer ise havaalanı oldu bugüne kadar.

İlişkilerinin başlarında yurt dışına çıktıkları tatillerle adlarından söz ettiren ikili, bu işi resmen ileri bir seviyeye taşıdı. Özellikle Hande Erçel'in dizisinin bitmesinin ardından ikliyi sık sık baş başa tatillerde görmeye başladık.

Paris, New York, Floransa, Yunan Adaları, Bali, Macaristan....

Paris, New York, Floransa, Yunan Adaları, Bali, Macaristan....

Sadece romantik tatil yapmakla kalmayan bu ikili, zaman zaman macera dolu tatillere çıkmayı da ihmal etmedi. O anları ise özellikle Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımlarından takip ettik.

Haliyle çiftin gittiği, gezdiği yerlerde, kaldığı otellerde ne kadar harcadığı da züğürdün çenesini yordu!

Haliyle çiftin gittiği, gezdiği yerlerde, kaldığı otellerde ne kadar harcadığı da züğürdün çenesini yordu!

Son olarak Budapeşte'de kalan Erçel ve Sabancı çiftinin otelinin bir saray olduğu ortaya çıkmıştı.

Sarayın tek gecelik fiyatını ise uygun bulanlar kadar pahalı bulanlar da vardı;

Gelgelelim, çiftin tatillerde harcadıklarını fazla bulan yalnızca bizler değiliz gibi duruyor!

Gelgelelim, çiftin tatillerde harcadıklarını fazla bulan yalnızca bizler değiliz gibi duruyor!

Magazin Gözü'nün haberine göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla müstakbel gelini Hande Erçel'e göndermede bulundu.

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Magazin Gözü'nün aktardığına göre, Arzu Sabancı "ekmek elden, su gölden, memnunlar" yazarak havuzda yüzen ördeklerinin fotoğrafını paylaştı.

Magazin Gözü'nün aktardığına göre, Arzu Sabancı "ekmek elden, su gölden, memnunlar" yazarak havuzda yüzen ördeklerinin fotoğrafını paylaştı.

Haliyle Arzu Sabancı'nın bu paylaşımının Hande Erçel'e bir gönderme olup olmadığı merak konusu oldu. 

Fakat Arzu Sabancı'nın hikayeler bölümünden paylaştığı bu görselin, saatini ve tarihini kestirmek mümkün değil.

Öte yandan Arzu Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda ise yaptığı bir paylaşımla gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü.

Öte yandan Arzu Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda ise yaptığı bir paylaşımla gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü.

Çocukların bakımıyla ilgili bir paylaşım yapan Arzu Sabancı'nın, kızını geçtiğimiz aylarda kucağına alan Nazlı Sabancı'ya bir gönderme yaptığı düşünülmüştü.

Burada detaylara yer vermiştik;

Ne dersiniz, bu paylaşım Hande Erçel'e bir gönderme mi, değil mi?

Ne dersiniz, bu paylaşım Hande Erçel'e bir gönderme mi, değil mi?

Paylaşımın tarihini net olarak bilmediğimizi yeniden belirtelim! 

Haydi yorumlara. 👇🏻

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