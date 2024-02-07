Göndermeli Paylaşımlar Yapan Arzu Sabancı'nın Bir Paylaşımının Müstakbel Gelini Hande Erçel'e Olduğu Düşünüldü

Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen bir ikili var: Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı. İlişkilerinin başlarında beraber pek fazla görüntü vermeseler de, şimdilerde ilişkilerini doyasıya yaşıyorlar. Öyle ki o ülke senin, bu ülke benim geziyorlar. Magazin gözü sayfasının paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise bu duruma biraz tepkili.

Arzu Sabancı'nın yapmış olduğu bir paylaşımın müstakbel gelini Hande Erçel'e gönderme olup olmadığı merak edildi.