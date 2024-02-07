Göndermeli Paylaşımlar Yapan Arzu Sabancı'nın Bir Paylaşımının Müstakbel Gelini Hande Erçel'e Olduğu Düşünüldü
Göndermeli Paylaşımlar Yapan Arzu Sabancı'nın Bir Paylaşımının Müstakbel Gelini Hande Erçel'e Olduğu Düşünüldü
Son zamanlarda magazin gündeminden düşmeyen bir ikili var: Hande Erçel ve sevgilisi Hakan Sabancı. İlişkilerinin başlarında beraber pek fazla görüntü vermeseler de, şimdilerde ilişkilerini doyasıya yaşıyorlar. Öyle ki o ülke senin, bu ülke benim geziyorlar. Magazin gözü sayfasının paylaşımına göre, Hakan Sabancı'nın annesi Arzu Sabancı ise bu duruma biraz tepkili.
Arzu Sabancı'nın yapmış olduğu bir paylaşımın müstakbel gelini Hande Erçel'e gönderme olup olmadığı merak edildi.
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Bu yılın en çok konuşulan çiftlerinden birisi de hiç şüphesiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı.
Erçel ve Sabancı çiftini en sık gördüğümüz yer ise havaalanı oldu bugüne kadar.
Paris, New York, Floransa, Yunan Adaları, Bali, Macaristan....
Haliyle çiftin gittiği, gezdiği yerlerde, kaldığı otellerde ne kadar harcadığı da züğürdün çenesini yordu!
Gelgelelim, çiftin tatillerde harcadıklarını fazla bulan yalnızca bizler değiliz gibi duruyor!
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Magazin Gözü'nün aktardığına göre, Arzu Sabancı "ekmek elden, su gölden, memnunlar" yazarak havuzda yüzen ördeklerinin fotoğrafını paylaştı.
Öte yandan Arzu Sabancı'nın geçtiğimiz aylarda ise yaptığı bir paylaşımla gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme yaptığı düşünülmüştü.
Ne dersiniz, bu paylaşım Hande Erçel'e bir gönderme mi, değil mi?
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