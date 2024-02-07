Kulisler Çalkalanıyor: Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Oynadığı Reklam Çekiminde Kriz Çıkardı İddiası!

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, eşi Burak Özçivit ile birlikte 80 milyon tl'lik bir reklam anlaşmasına imza attığını duyurmuştuk. İddiaya göre, o sette Evcen'in istekleri yüzünden kriz çıktı.