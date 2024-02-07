Kulisler Çalkalanıyor: Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Oynadığı Reklam Çekiminde Kriz Çıkardı İddiası!
Kulisler Çalkalanıyor: Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile Oynadığı Reklam Çekiminde Kriz Çıkardı İddiası!
Kaynak: https://twitter.com/capamagmagazine/s...
Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in, eşi Burak Özçivit ile birlikte 80 milyon tl'lik bir reklam anlaşmasına imza attığını duyurmuştuk. İddiaya göre, o sette Evcen'in istekleri yüzünden kriz çıktı.
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti son günlerin en çok konuşulan magazin konularından birisi oldu.
Geçtiğimiz günlerde rekor kıran bir reklam anlaşmasına imza attıklarını öğrendiğimiz çifte, daha önce hiçbir ünlüye gitmeyen bir rakam teklif edilmişti.
TV8'den Umut Ünver'in haberine göre rol aldıkları mobilya markasının reklamı için kamera karşısına geçen çift 2 senelik anlaşma imzaladı.
Reklam anlaşması için aldıkları ücretin ise 80 milyon TL olduğunu duyunca şok olmuştuk!
Mutlu haberler uzun sürmedi, kulislerde dönen iddialara göre Evcen, Özçivit ile birlikte oynayacağı reklam filmi setinde kriz çıkardı.
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Evcen'in sette istekleri bitmeyince olaylar silsilesi bir arada geldi. Evcen’in setteki sorunu ise karavandı.
Kendisine özel kulis hazırlanan Evcen, karavan olmadan çekime başlamak istemedi. Bunun üzerine sete lüks karavan getirtildi.
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