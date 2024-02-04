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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yaptıkları Milyon Liralık Reklam Anlaşmasıyla Rekor Kırdı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yaptıkları Milyon Liralık Reklam Anlaşmasıyla Rekor Kırdı

burak özçivit Fahriye Evcen
GNS
GNS - Onedio Editörü
04.02.2024 - 14:24

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medyanın ve dizi sektörünün en gözde isimlerinden bildiğiniz gibi. Özellikle yurt dışındaki yabancı hayranlarının kendilerine ne denli düşkün olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu durum da çiftin reklam anlaşmalarını bir hayli tuzlu hale getirmiş. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak çifti rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza atmış!

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Çalıkuşu dizisinde partner olan ve uyumlarıyla herkesi etkileyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, büyük bir aşkın içine düşmüştü!

Çalıkuşu dizisinde partner olan ve uyumlarıyla herkesi etkileyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, büyük bir aşkın içine düşmüştü!

Hem Türkiye'nin en sevilen oyuncuları arasında yer alan, hem de uyumlarına hayran kalınan çiftin birlikte olduğu haberi tüm hayranlarını mutlu etmişti elbette. 2013 yılında başlayan hikayeleri 10 yılını geride bıraktı diyebiliriz.

Yıllar süren aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmaya karar vermişlerdi hatırlarsanız.

Yıllar süren aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmaya karar vermişlerdi hatırlarsanız.

Sait Halim Paşa Yalısı'nda yaptıkları düğün ile uzun bir süre magazinde konuşmuştuk bu çifti. Fahriye Evcen'in gelinliklerinden tutun da Burak Özçivit'in damatlığına kadar epey yorum yapılmıştı.

Ekranda rol aldıkları yapımlarla hala reytinglerde büyük başarılar elde eden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bir diğer yandan çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

Ekranda rol aldıkları yapımlarla hala reytinglerde büyük başarılar elde eden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bir diğer yandan çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.

2019 yılında oğulları Karan'ı, ardından 2023 yılında ikinci çocukları Kerem'i kucaklarına alan çift, sosyal medyada yaptıkları aile paylaşımlarıyla binlerce beğeni topluyor.

Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmüştü, Burak Özçivit'se Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam ediyor.

Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmüştü, Burak Özçivit'se Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam ediyor.

Bunun yanında çift reklam anlaşmalarıyla ünlerine ün katmaya devam ediyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz gün yeni bir yatırım yaptıklarından ve bir villa daha aldıklarından bahsedilmişti.

Beş ay içinde ikinci villalarını aldıkları söylenen ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödedikleri öğrenilen çift ağızları açık bırakmıştı.

Beş ay içinde ikinci villalarını aldıkları söylenen ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödedikleri öğrenilen çift ağızları açık bırakmıştı.

Henüz beş ay önce bir ev alan ve bu eve 2 milyon 350 bin dolar ödeme yapan Fahriye Evcen, Burak Özçivit çifti bu sefer de aldıkları villa için 4 milyon 250 bin dolar ödeme yapmış.

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Bunun üstüne bir de çiftin rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza attıklarını öğrendik! Çifte giden teklifin daha önce hiçbir ünlüye gitmediği de gayet açık.

Bunun üstüne bir de çiftin rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza attıklarını öğrendik! Çifte giden teklifin daha önce hiçbir ünlüye gitmediği de gayet açık.

TV8'den Umut Ünver'in haberine göre rol aldıkları mobilya markasının reklamı için kamera karşısına geçen çift 2 senelik anlaşma imzaladı.

Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL'ymiş!

Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL'ymiş!

Daha önce ünlü çiftlerin hiçbirine bu kadar yüksek meblağda bir reklam anlaşması sunulmamış olması da dikkat çekiyor.

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Hermione Granger

o kadar oyunculukları yokki ikisininde son bi kaç senedir tek işleri reklam.. Bu reklam firması da yani bu kadar milyonu ödeyecek daha gözde bi çift bulamamı... Devamını Gör

Ali Bal

Editör sen bu reklamı yapmak için kaç para aldın?

Zafer Yurt

o kadar para vermezler sanmıyorum