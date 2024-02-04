Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yaptıkları Milyon Liralık Reklam Anlaşmasıyla Rekor Kırdı

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medyanın ve dizi sektörünün en gözde isimlerinden bildiğiniz gibi. Özellikle yurt dışındaki yabancı hayranlarının kendilerine ne denli düşkün olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu durum da çiftin reklam anlaşmalarını bir hayli tuzlu hale getirmiş. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak çifti rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza atmış!