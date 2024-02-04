Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yaptıkları Milyon Liralık Reklam Anlaşmasıyla Rekor Kırdı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Çifti Yaptıkları Milyon Liralık Reklam Anlaşmasıyla Rekor Kırdı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, sosyal medyanın ve dizi sektörünün en gözde isimlerinden bildiğiniz gibi. Özellikle yurt dışındaki yabancı hayranlarının kendilerine ne denli düşkün olduğunu bilmeyeniniz yoktur. Bu durum da çiftin reklam anlaşmalarını bir hayli tuzlu hale getirmiş. TV8'den Umut Ünver'in haberine göre Fahriye ve Burak çifti rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza atmış!
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Çalıkuşu dizisinde partner olan ve uyumlarıyla herkesi etkileyen Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, büyük bir aşkın içine düşmüştü!
Yıllar süren aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandırmaya karar vermişlerdi hatırlarsanız.
Ekranda rol aldıkları yapımlarla hala reytinglerde büyük başarılar elde eden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, bir diğer yandan çocuklarıyla olan paylaşımlarıyla da gündeme geliyor.
Fahriye Evcen son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi ile ekranlara geri dönmüştü, Burak Özçivit'se Kuruluş Osman dizisinin başrolünde rol almaya devam ediyor.
Beş ay içinde ikinci villalarını aldıkları söylenen ve bunun için 4 milyon 250 bin dolar ödedikleri öğrenilen çift ağızları açık bırakmıştı.
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Bunun üstüne bir de çiftin rekor kıran bir reklam anlaşmasının altına imza attıklarını öğrendik! Çifte giden teklifin daha önce hiçbir ünlüye gitmediği de gayet açık.
Reklam anlaşması için aldıkları ücret ise 80 milyon TL'ymiş!
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o kadar oyunculukları yokki ikisininde son bi kaç senedir tek işleri reklam.. Bu reklam firması da yani bu kadar milyonu ödeyecek daha gözde bi çift bulamamı... Devamını Gör
Editör sen bu reklamı yapmak için kaç para aldın?
o kadar para vermezler sanmıyorum