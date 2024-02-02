Özçivit Çiftinden Yeni Yatırım: 5 Ay İçinde İkinci Villalarını Aldılar
Özçivit Çiftinden Yeni Yatırım: 5 Ay İçinde İkinci Villalarını Aldılar
Oyuncu Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin, İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını aldığı ortaya çıktı. Beş ay önce aldıkları eve 2 milyon 350 bin dolar ödeyen çift, yeni villalarına ise 4 milyon 250 bin dolar ödemiş.
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Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, iki çocuklarıyla birlikte kirada oturdukları İstanbul’daki lüks sitede yaklaşık 5 ay önce bir villa satın almıştı.
Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ünlü çift henüz yeni aldıkları evlerine taşınmadan yeni bir yatırım daha yaptı. Şu an kirada oturdukları İstanbul’daki lüks sitede en büyük villalardan olan, 4 katlı, 900 metrekarelik bir villayı 4 milyon 250 bin dolar ödeyerek satın aldı. Bu evi, ilk aldıkları villadan daha çok seven Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem’le buraya taşınmak için çok heyecanlı olduğu söyleniyor.
Ancak aralık ayında villanın yarı ücretini kaparo olarak ödeyen Burak Özçivit’in henüz tapuyu almadığı da gelen bilgiler arasında.
Hâlâ kiradaki evlerinde oturmaya devam eden çiftin, beş ay önce aldıkları ilk villayı ne yapacakları ise bilinmiyor.
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