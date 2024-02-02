Özçivit Çiftinden Yeni Yatırım: 5 Ay İçinde İkinci Villalarını Aldılar

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre; ünlü çift henüz yeni aldıkları evlerine taşınmadan yeni bir yatırım daha yaptı. Şu an kirada oturdukları İstanbul’daki lüks sitede en büyük villalardan olan, 4 katlı, 900 metrekarelik bir villayı 4 milyon 250 bin dolar ödeyerek satın aldı. Bu evi, ilk aldıkları villadan daha çok seven Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, oğulları Karan ve Kerem’le buraya taşınmak için çok heyecanlı olduğu söyleniyor.