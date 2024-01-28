Bitmeyen Kutlama Yapmışlar: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Bir Yeni Doğum Günü Partisi!

Özçivit ailesinde doğum günleri kutla kutla bitmiyor... Şimdi de 1 yaşına basan minik Kerem Özçivit için yapılan kutlamayla çok konuşuldular! Doğum günü çocuğu yerine süslenip püslenen abi Karan Özçivit ise güldürdü!

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