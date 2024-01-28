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Bitmeyen Kutlama Yapmışlar: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Bir Yeni Doğum Günü Partisi!

Bitmeyen Kutlama Yapmışlar: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Bir Yeni Doğum Günü Partisi!

burak özçivit Fahriye Evcen
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Editörü
28.01.2024 - 16:53

Özçivit ailesinde doğum günleri kutla kutla bitmiyor... Şimdi de 1 yaşına basan minik Kerem Özçivit için yapılan kutlamayla çok konuşuldular! Doğum günü çocuğu yerine süslenip püslenen abi Karan Özçivit ise güldürdü!

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit duymayan yoktur: Ünlü çift başrollerini paylaştığı 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve ilişkilerini mutlu bir evlilikle taçlandırmıştı.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit duymayan yoktur: Ünlü çift başrollerini paylaştığı 'Çalıkuşu' dizisinde tanışmış ve ilişkilerini mutlu bir evlilikle taçlandırmıştı.

Kendilerine hayranlık duyulan bir çekirdek aile kuran ikilinin ilk oğlu Karan Özçivit 2019 yılında dünyaya geldi.

Kendilerine hayranlık duyulan bir çekirdek aile kuran ikilinin ilk oğlu Karan Özçivit 2019 yılında dünyaya geldi.

Abisinin kopyası Kerem Özçivit de geçtiğimiz yıl dünyaya geldi: Dört kişilik aileleri tamamlandı!

Abisinin kopyası Kerem Özçivit de geçtiğimiz yıl dünyaya geldi: Dört kişilik aileleri tamamlandı!

Bilenler bilir: Özçivit & Evcen ailesinde doğum günleri çok ciddiye alınıyor!

Bilenler bilir: Özçivit & Evcen ailesinde doğum günleri çok ciddiye alınıyor!

Fahriye Evcen ne kendi doğum gününü ne de biricik oğullarının doğum gününü es geçmiyor!

Fahriye Evcen ne kendi doğum gününü ne de biricik oğullarının doğum gününü es geçmiyor!
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Hal böyle olunca sürekli doğum günü fotoğraflarını kaydırıyoruz! 😂

Hal böyle olunca sürekli doğum günü fotoğraflarını kaydırıyoruz! 😂

Şimdi de ailenin en küçük ferti Kerem Özçivit'in birinci yaş kutlaması yapıldı. 🧿

Şimdi de ailenin en küçük ferti Kerem Özçivit'in birinci yaş kutlaması yapıldı. 🧿
www.instagram.com

Görenler bir kez daha minik Kerem'in abisi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı!

Görenler bir kez daha minik Kerem'in abisi Karan'a olan benzerliği karşısında şaştı kaldı!
www.instagram.com

Minik Kerem'in hem annesiyle olan pozları,

Minik Kerem'in hem annesiyle olan pozları,
www.instagram.com

Hem de maaile pozları çok ama çok beğenildi!

Hem de maaile pozları çok ama çok beğenildi!
www.instagram.com
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Doğum günü Kerem'in olabilir ama kostümü giyen Karan oldu. 😂

Doğum günü Kerem'in olabilir ama kostümü giyen Karan oldu. 😂
www.instagram.com

Tabi "Yine mi kutlama?" ve "Çocuklar en çok kime benziyor?" temalı yorumlar gecikmedi!

Tabi "Yine mi kutlama?" ve "Çocuklar en çok kime benziyor?" temalı yorumlar gecikmedi!
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