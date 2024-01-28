Oyunculuğu Bırakıp Sanata Atılacağı Söylenen Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi!

Bu yaz Sabancılara gelin olması beklenen Hande Erçel'in evliliği uğruna oyunculuk kariyerinden vazgeçeceği iddia edilmiş, üstüne Erçel'in sanata kendini adayacağı konuşulmuştu. Artan söylentiler ve ortaya atılan iddialar üzerine Hande Erçel'den açıklama gecikmedi. Peki güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıyor mu?

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