Oyunculuğu Bırakıp Sanata Atılacağı Söylenen Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi!
Oyunculuğu Bırakıp Sanata Atılacağı Söylenen Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi!
Bu yaz Sabancılara gelin olması beklenen Hande Erçel'in evliliği uğruna oyunculuk kariyerinden vazgeçeceği iddia edilmiş, üstüne Erçel'in sanata kendini adayacağı konuşulmuştu. Artan söylentiler ve ortaya atılan iddialar üzerine Hande Erçel'den açıklama gecikmedi. Peki güzel oyuncu, oyunculuğu bırakıyor mu?
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Artık Hande Erçel'i tanımayanımız yoktur: Kendisi hem güzelliğiyle hem de oyunculuk performansı ile sık sık magazinin gündemine gelen bir isim.
En son 'Bambaşka Biri' dizisindeki performansıyla yerden yere vurulsa da, Erçel'e övgü dolu yorumlar yönetmeninden ve oyuncu dostlarından gecikmemişti.
Dizisi erken final yapan Erçel, 2024 yılını sevgilisi Hakan Sabancı ile Bali'de karşılamıştı.
Bir de bu yaza düğün yapacakları söylenen çift, herkesi içten içe iyice heyecanlandırdı!
Ancak her söylenti adeta bir başka söylentiyi doğurdu: Evlilik iddialarının ardından Hande Erçel'in oyunculuğu bırakacağı iddia edildi. Erçel de Instagram bio'sundan 'Oyuncu' etiketini kaldırınca iddialar iyice güçlendi.
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Ardından sanat galerilerinden çıkmayan ve elinden seramiği düşürmeyen Erçel'e "Yasemin Özilhan'ın yolundan ilerliyor" yorumları geldi!
Üstüne Erçel'in Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dondurduğu kaydına devam edeceği öğrenilince 'Elveda yeni projeler, merhaba sergiler' diye düşünülmedi değil...
Herkes ünlü oyuncunun mesleği bırakacağı haberini beklerken, Erçel'den yalanlama geldi!
Geçtiğimiz gün Akatlar’da görüntülenen ünlü oyuncu, "Haberler doğru değil. Benim mesleğim, tutkum oyunculuk" şeklinde konuştu.
"Asla bırakmak diye bir durum yok. İnsanlar yazıyorlar... Aksine iş yapmak istiyorum. Yeni bir projede yer almak istiyorum" diyerek yeni tekliflere de yeşil ışıkları yaktı.
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