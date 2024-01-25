Aleyna Tilki Uzun Sarı Saçlarına Kıydı, Kısa Saçlarıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı!
Aleyna Tilki Uzun Sarı Saçlarına Kıydı, Kısa Saçlarıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı!
Aleyna Tilki'nin kendisiyle özdeşleştiren uzun sarı saçları artık yok! Saçlarını kestiren güzel şarkıcıdan ilk poz da geldi.
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Genç yaşında yıldızını parlatan Aleyna Tilki'yi artık tanımayan kalmamıştır.
Genç yaşında birbirinden hit şarkılara imzasını atan Tilki, en son müzik sektörüne dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.
Yetmedi: Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tilki başına gelenleri anlatarak tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulunmuştu.
Tilki şimdiyse yeni imaj değişikliğiyle gündeme geldi: Kendisiyle bütünleşen uzun sarı saçlarına veda etti.
Genç şarkıcı yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.
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