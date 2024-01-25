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Aleyna Tilki Uzun Sarı Saçlarına Kıydı, Kısa Saçlarıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı!

Aleyna Tilki Uzun Sarı Saçlarına Kıydı, Kısa Saçlarıyla İlk Fotoğrafını Paylaştı!

Aleyna Tilki
Efnan Sude
Efnan Sude - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 22:10

Aleyna Tilki'nin kendisiyle özdeşleştiren uzun sarı saçları artık yok! Saçlarını kestiren güzel şarkıcıdan ilk poz da geldi.

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Genç yaşında yıldızını parlatan Aleyna Tilki'yi artık tanımayan kalmamıştır.

Genç yaşında yıldızını parlatan Aleyna Tilki'yi artık tanımayan kalmamıştır.

Genç yaşında birbirinden hit şarkılara imzasını atan Tilki, en son müzik sektörüne dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

Genç yaşında birbirinden hit şarkılara imzasını atan Tilki, en son müzik sektörüne dair yaptığı açıklamalarla gündeme gelmişti.

'Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz' diyenTilki, 'Bu sektörün hepsinin a*ına koyayım' diyerek sözlerini bitirmişti.

Yetmedi: Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tilki başına gelenleri anlatarak tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulunmuştu.

Yetmedi: Cüneyt Özdemir'in konuğu olan Tilki başına gelenleri anlatarak tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulunmuştu.

'Ama ben gerçekten korkmuyorum' diyen ünlü şarkıcı, 'Benim konserimde bomba da patladı. Prodüktörümü 30 santim kasap bıçağıyla ortadan ikiye de böldüler, gözümün önünde bir tane adamın bacağı da koptu, sahneye bıçakla biri de atladı' açıklamalarıyla dinleyenleri korkutmuştu.

Tilki şimdiyse yeni imaj değişikliğiyle gündeme geldi: Kendisiyle bütünleşen uzun sarı saçlarına veda etti.

Tilki şimdiyse yeni imaj değişikliğiyle gündeme geldi: Kendisiyle bütünleşen uzun sarı saçlarına veda etti.

Genç şarkıcı yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Genç şarkıcı yeni imajını "Saçlarıma bakın" diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Siz Tilki'nin yeni saçlarını nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun 👇

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