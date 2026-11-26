Halit Ergenç'ten Sonra Ekranların Yeni Kanuni Sultan Süleyman'ı Belli Oldu: Diriliş Ertuğrul'un Albastı'sı!
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TRT1'in ramazan dizisi Yahya Efendi Kalbin Aynası'nda, Muhteşem Yüzyıl'dan sonra bir kez daha ekrana gelecek Kanuni Sultan Süleyman rolünün oyuncusu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu önemli karakteri, Diriliş Ertuğrul'un Albastı'sı olarak tanıdığımız isim canlandıracak. Dizinin okuma provası 1 Aralık'ta yapılacak, set çalışmalarına ise 3 Aralık'ta başlanacak.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ali Ersan Duru, Diriliş Ertuğrul'daki Albastı rolüyle tanınan, Kudüs Fatihi'nde Turanşah'a hayat veren bir oyuncu.
Kanuni Sultan Süleyman, dizide Yahya Efendi'nin süt kardeşi ve Şerife Hatun'un kuzeni olarak karşımıza çıkacak.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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