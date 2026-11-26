Ali Ersan Duru, izleyicinin en çok Diriliş Ertuğrul'daki Albastı karakteriyle hatırladığı, sonrasında Sen Anlat Karadeniz'de Ferhat'ı canlandırarak ekrandaki yerini koruyan bir isim. Kudüs Fatihi: Selahaddin Eyyubi'de Turanşah rolüne hayat vermesi tarihi dizilerle olan bağını daha da güçlendirirken, Yağmurdan Kaçarken, Bugünün Saraylısı, Aşk Zamanı ve Şahane Damat gibi farklı türlerdeki yapımlarda da yer almıştı.

Dönem dizilerindeki bu deneyim, şimdi onu Osmanlı tarihinin tahtta en uzun kalan padişahlarından birinin rolüne taşıyor ve bu rol, Kanuni denince akla ilk olarak Halit Ergenç'in yorumunu getiren izleyici için ayrı bir merak konusu.