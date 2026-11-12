Kanuni’nin 26 Yaşından 72'ye Uzanan Hayatını Oynayan Halit Ergenç'ten Muhteşem Yüzyıl Açıklaması
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Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç, ABTalks'ta paylaşılan sözlerinde bu rolün kendisine neler kattığını anlattı. Ergenç, padişahı gençlik yıllarından hayatının sonuna kadar canlandırmanın hem oyunculuğuna hem de hayata bakışına çok şey öğrettiğini söyledi. Açıklama, Hürrem'in karşısındaki Süleyman'ın Meryem Uzerli ile yıllar sonra yeniden aynı projede yer aldığı günlere denk geldi.
Kaynak: ABTalks
Halit Ergenç, Kanuni Sultan Süleyman rolüyle 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'ın yüzü haline geldi.
Ergenç'e göre Kanuni'yi 26 yaşından 72 yaşındaki ölümüne kadar oynamak hem oyunculuk hem hayat dersiydi.
Halit Ergenç, Meryem Uzerli ile İmroz'da Bahar'da 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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