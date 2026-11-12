Kanuni’nin 26 Yaşından 72'ye Uzanan Hayatını Oynayan Halit Ergenç'ten Muhteşem Yüzyıl Açıklaması

Karamelek'ten Babam ve Oğlum'a uzanan bir oyunculuk geçmişi olan Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırdığı günlerden bu yana en çok bu rolle anılıyor. Dizi 2011'de başladı ve 2014'e kadar sürdü; Ergenç bu süre boyunca padişahı gençliğinden hayatının sonlarına kadar oynadı. Kanuni ile Hürrem'in hikâyesi dizinin en çok konuşulan çizgisine dönüşürken Ergenç'in adı da Süleyman'la birlikte anılır oldu. Aradan geçen yıllara rağmen rol, oyuncunun adıyla en çok özdeşleşen işlerin başında geliyor. Ergenç'in ABTalks'ta paylaşılan son sözleri de bu uzun yolculuğun kendisi için ne ifade ettiğini anlatıyor.