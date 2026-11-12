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Kanuni’nin 26 Yaşından 72'ye Uzanan Hayatını Oynayan Halit Ergenç'ten Muhteşem Yüzyıl Açıklaması

Kanuni’nin 26 Yaşından 72'ye Uzanan Hayatını Oynayan Halit Ergenç'ten Muhteşem Yüzyıl Açıklaması

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
12.11.2026 - 09:47
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Muhteşem Yüzyıl'ın Kanuni Sultan Süleyman'ı Halit Ergenç, ABTalks'ta paylaşılan sözlerinde bu rolün kendisine neler kattığını anlattı. Ergenç, padişahı gençlik yıllarından hayatının sonuna kadar canlandırmanın hem oyunculuğuna hem de hayata bakışına çok şey öğrettiğini söyledi. Açıklama, Hürrem'in karşısındaki Süleyman'ın Meryem Uzerli ile yıllar sonra yeniden aynı projede yer aldığı günlere denk geldi.

Kaynak: ABTalks

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Halit Ergenç, Kanuni Sultan Süleyman rolüyle 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'ın yüzü haline geldi.

Halit Ergenç, Kanuni Sultan Süleyman rolüyle 2011'de başlayan Muhteşem Yüzyıl'ın yüzü haline geldi.

Karamelek'ten Babam ve Oğlum'a uzanan bir oyunculuk geçmişi olan Halit Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandırdığı günlerden bu yana en çok bu rolle anılıyor. Dizi 2011'de başladı ve 2014'e kadar sürdü; Ergenç bu süre boyunca padişahı gençliğinden hayatının sonlarına kadar oynadı. Kanuni ile Hürrem'in hikâyesi dizinin en çok konuşulan çizgisine dönüşürken Ergenç'in adı da Süleyman'la birlikte anılır oldu. Aradan geçen yıllara rağmen rol, oyuncunun adıyla en çok özdeşleşen işlerin başında geliyor. Ergenç'in ABTalks'ta paylaşılan son sözleri de bu uzun yolculuğun kendisi için ne ifade ettiğini anlatıyor.

Ergenç'e göre Kanuni'yi 26 yaşından 72 yaşındaki ölümüne kadar oynamak hem oyunculuk hem hayat dersiydi.

Ergenç'e göre Kanuni'yi 26 yaşından 72 yaşındaki ölümüne kadar oynamak hem oyunculuk hem hayat dersiydi.

Ergenç, Muhteşem Yüzyıl'ı 'Türkiye'de türünün ilk tarih dizisi' olarak tanımladı ve birçok kişinin büyük bir tarihi figür saydığı Kanuni'yi yeniden hayata döndürmenin kendisi için 'büyük bir meydan okuma' olduğunu söyledi. Oyuncu, padişahı 26 yaşından 72 yaşında öldüğü âna kadar canlandırmanın ona oyunculuk ve hayat hakkında çok şey öğrettiğini de ekledi. Rolün bu kadar geniş bir yaş aralığını kapsaması, Ergenç'in Kanuni'yi dizi boyunca farklı yaşlarda ve farklı ruh hâlleriyle oynamasını da beraberinde getirdi. Süleyman'ın ekrandaki bu uzun yolculuğunu yeniden akla getiren bir başka gelişme ise Ergenç'in Hürrem'i canlandıran Meryem Uzerli ile aynı projede buluşması oldu.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli ile İmroz'da Bahar'da 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Halit Ergenç, Meryem Uzerli ile İmroz'da Bahar'da 15 yıl sonra yeniden bir araya geldi.

Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan'ı canlandıran Meryem Uzerli, tükenmişlik sendromu nedeniyle diziden ayrılmıştı ve Ergenç ile yolları İmroz'da Bahar'da yaklaşık 15 yıl sonra yeniden kesişti. İkili projenin ilk fragmanı ve kırmızı halıda birlikte verdikleri pozlarla gündeme gelirken Hürrem ile Süleyman'ı yıllar sonra yan yana görmek, diziyi izleyenlerin yakından takip ettiği bir buluşma oldu. Ergenç'in Kanuni için söyledikleri de Süleyman'la Hürrem'in yeniden anıldığı bu dönemde daha fazla dikkat çekiyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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