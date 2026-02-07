onedio
Halit Ergenç, Başrolünde Yer Aldığı En Sevdiği 3 Dizisini Açıkladı

Esra Demirci
07.02.2026 - 08:42

Dizilerin aranan oyuncularından Halit Ergenç, verdiği röportajda en sevdiği dizilerden bahsetti. Başrolünde yer aldığı en sevdiği 3 dizisini açıklayan Halit Ergenç'in açıklaması sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak Kral Kaybederse'de izlediğimiz oyuncu Halit Ergenç kameralara konuştu.

Kral Kaybederse'nin ardından yeni projesi merak edilen Halit Ergenç, Gazete Magazin kameralarına röportaj verdi. Başrolünde yer aldığı diziler arasında en sevdiklerini sıralaması istenen Halit Ergeç, '1-2-3 yapamam. İlk üçte Vatanım Sensin var. Kral Kaybederse var. Ve herhalde Muhteşem Yüzyıl var' yanıtını verdi.

Halit Ergenç'in o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

