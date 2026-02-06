onedio
2 Yıldır Dizilerde Yer Almayan Burcu Özberk'ten Yeni Proje Açıklaması

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 22:47

Son olarak NOW'ın yaz dizisi Ruhun Duymaz'da izlediğimiz Burcu Özberk, uzun süredir televizyondan uzak duruyor. Gazete Magazin muhabirlerine konuşan Burcu Özberk, yeni dizi projeleri ve televizyona geri dönmek istediğinden bahsetti.

KAYNAK: Gazete Magazin

Muhteşem Yüzyıl'la tanıdığımız Burcu Özberk bir süredir televizyondan uzak.

Son olarak 2023 yılında NOW'da yayınlanan Ruhun Duymaz dizisinde izlediğimiz Burcu Özberk, dijital projelerde yer almasına rağmen televizyona hala geri dönmedi. Gazete Magazin kameralarına konuşan Burcu Özberk, 'Televizyona iş yapmayı çok özledim. Ama bu sezon bitti artık. Yeni sezonda en güzeli, en hayırlısı, en uzun soluklusu eylül ayında olsun istiyorum. Aşk hayatımda ise kalbim açık, hayatımda kimse yok.' açıklamasında bulundu.

Burcu Özberk'in o açıklamalarını buradan izleyebilirsiniz:

