Taşacak Bu Deniz'de Yeni Bölüm Öncesi 6 Şubat Depremi Anıldı
TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana geldi. Taşacak Bu Deniz henüz yeni bölüm başlamadan örnek bir davranışta bulundu. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'ni unutmayan Taşacak Bu Deniz ekibi yeni bölüm öncesinde bir anma metni yayınladı.
Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde örnek alınacak bir davranışla gündem oldu.
İşte Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm öncesi yayınladığı anma metni:
