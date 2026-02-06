onedio
Taşacak Bu Deniz'de Yeni Bölüm Öncesi 6 Şubat Depremi Anıldı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 21:45

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz yeni bölümüyle ekrana geldi. Taşacak Bu Deniz henüz yeni bölüm başlamadan örnek bir davranışta bulundu. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'ni unutmayan Taşacak Bu Deniz ekibi yeni bölüm öncesinde bir anma metni yayınladı.

Taşacak Bu Deniz bu akşam yayınlanacak yeni bölüm öncesinde örnek alınacak bir davranışla gündem oldu.

Özet bölümü biten Taşacak Bu Deniz'de seyirci ekran başında heyecanla beklerken bir anma metniyle karşı karşıya kaldı. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremi'ni unutmayan Taşacak Bu Deniz ekibi, yeni bölüm öncesinde dokunaklı bir metin yayınladı. Taşacak Bu Deniz'in söz konusu hareketi sosyal medyada paylaşıldı.

İşte Taşacak Bu Deniz'in yeni bölüm öncesi yayınladığı anma metni:

“6 Şubat 2023’te meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyoruz.”

