Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Konak Patlattığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Konak Patlattığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı

Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.02.2026 - 18:07

TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde Adil, Furtuna konağını patlatarak yerle bir etmişti. Söz konusu sahnenin kamera arkası görüntüleri haftalar sonra ortaya çıktı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.

Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrollerde yer aldığı Taşacak Bu Deniz heyecan dolu bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Fenomen dizinin neredeyse her bölümünde büyük kırılmalar yaşanırken geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bir bölümde Adil, Furtuna konağını patlatarak intikamını almıştı. Taşacak Bu Deniz'deki konak patlatma sahnesinin kamera arkası görüntüleri haftalar sonra sosyal medyada gündem oldu.

Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:

