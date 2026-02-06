Taşacak Bu Deniz'de Adil'in Konak Patlattığı Sahnenin Kamera Arkası Yayınlandı
TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz'in geçtiğimiz haftalarda yayınlanan bölümlerinde Adil, Furtuna konağını patlatarak yerle bir etmişti. Söz konusu sahnenin kamera arkası görüntüleri haftalar sonra ortaya çıktı.
Reyting rekortmeni Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz'i dilimizden düşüremiyoruz.
Taşacak Bu Deniz'in kamera arkası görüntülerini buradan izleyebilirsiniz:
