Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burcu Cavrar Şarkı Performansıyla Gündemde!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi son zamanlarda kanalın da en çok izlenen dizisi. Cuma günlerinin birincisi olan Taşacak Bu Deniz, hafta genelinde ise Uzak Şehir ile rekabet içerisinde. Yakın oranlar alarak her hafta adeta kıran kırana mücadele ediyorlar.

Taşacak Bu Deniz’le ilgili sosyal medya paylaşımları da epey ilgi görüyor. Hayranlar oyuncuları sıkı takipte. Son olarak da Burcu Cavrar’ın şarkı söylediği anlar radarlarına takıldı. Yetenekli oyunun sesinin de kendi gibi güzel olduğu ortaya çıktı.