Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burcu Cavrar Şarkı Performansıyla Gündemde!
TRT 1’in ekranlara damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz başladığı günden bu yana aynı ilgiyle takip ediliyor. Yetenekli isimlerle dolu oyuncu kadrosu ve heyecanı diri tutmayı başaran hikayesiyle dizi her hafta reytinglerde kendini kanıtlıyor. Şimdiyse Hicran’a hayat veren Burcu Cavrar’ın şarkı söylediği anlar gündeme geldi. Güzel oyuncu etkileşimlerin odağı oldu.
Taşacak Bu Deniz 2025-2026 sezonunda başlayan yeni diziler arasında en çok izlenen olmayı başardı.
İşte Burcu Cavrar’ın beğeni toplayan anları 👇
