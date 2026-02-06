onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burcu Cavrar Şarkı Performansıyla Gündemde!

Taşacak Bu Deniz Oyuncusu Burcu Cavrar Şarkı Performansıyla Gündemde!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
06.02.2026 - 14:54

TRT 1’in ekranlara damga vuran dizisi Taşacak Bu Deniz başladığı günden bu yana aynı ilgiyle takip ediliyor. Yetenekli isimlerle dolu oyuncu kadrosu ve heyecanı diri tutmayı başaran hikayesiyle dizi her hafta reytinglerde kendini kanıtlıyor. Şimdiyse Hicran’a hayat veren Burcu Cavrar’ın şarkı söylediği anlar gündeme geldi. Güzel oyuncu etkileşimlerin odağı oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşacak Bu Deniz 2025-2026 sezonunda başlayan yeni diziler arasında en çok izlenen olmayı başardı.

Taşacak Bu Deniz 2025-2026 sezonunda başlayan yeni diziler arasında en çok izlenen olmayı başardı.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi son zamanlarda kanalın da en çok izlenen dizisi. Cuma günlerinin birincisi olan Taşacak Bu Deniz, hafta genelinde ise Uzak Şehir ile rekabet içerisinde. Yakın oranlar alarak her hafta adeta kıran kırana mücadele ediyorlar. 

Taşacak Bu Deniz’le ilgili sosyal medya paylaşımları da epey ilgi görüyor. Hayranlar oyuncuları sıkı takipte. Son olarak da Burcu Cavrar’ın şarkı söylediği anlar radarlarına takıldı. Yetenekli oyunun sesinin de kendi gibi güzel olduğu ortaya çıktı.

İşte Burcu Cavrar’ın beğeni toplayan anları 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın