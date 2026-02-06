onedio
Düşük Reytingler Sonucu Veliaht Dizisi Final mi Yapacak?

Elif Sude Yenidoğan
06.02.2026 - 12:48

2025-2026 sezonu için kanallar ve yapımlar birbirinden iddialı dizi projeleriyle yayın hayatına başlamıştı. İzleyiciye kendini sevdirmeyi başaran diziler olsa da bazıları erken final yaptı, bazıları iptal edildi, bazıları da şimdilerde reyting mücadelesi veriyor. Reyting konusunda sallantı yaşayan dizilerden biri de Show TV’de yayınlanan Veliaht. Peki ya Veliaht final yapacak mı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk’ün başrolündeki Veliaht farklı hikayesiyle merak uyandıranlardan olmuştu.

Dizi kadrosunda yer alan birçok başarılı isimle de dikkat çekmişti. Ancak işler planlandığı gibi ilerlemedi. Dizi yayınlandığı gün olan perşembe için reyting sonuçlarında yükseliş yaşayamadı. Perşembe günü zirve hep Halef: Köklerin Çağrısı olurken, İnci Taneleri de dönüşüyle Veliaht’ı geçti. Final iddiaları da artışa geçti.

Bir izleyici de Birsen Altuntaş’a final ihtimalini sordu.

Veliaht’ın final ihtimali karşısında Birsen Altuntaş, reytinglerin artması gerektiğini dile getirdi. Ancak düşüş yaşarsa 26. bölümle ekran yolculuğunu sonlandıracağını ifade etti.

Bu sezon erken final yapan dizilere kıyasla bir şekilde yayın hayatını sürdüren Veliaht için final henüz kesin değil ama zorlu süreç devam ediyor.

