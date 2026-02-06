Düşük Reytingler Sonucu Veliaht Dizisi Final mi Yapacak?

2025-2026 sezonu için kanallar ve yapımlar birbirinden iddialı dizi projeleriyle yayın hayatına başlamıştı. İzleyiciye kendini sevdirmeyi başaran diziler olsa da bazıları erken final yaptı, bazıları iptal edildi, bazıları da şimdilerde reyting mücadelesi veriyor. Reyting konusunda sallantı yaşayan dizilerden biri de Show TV’de yayınlanan Veliaht. Peki ya Veliaht final yapacak mı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Birsen Altuntaş