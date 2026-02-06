onedio
TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Flaş Ayrılık!

Elif Sude Yenidoğan
06.02.2026 - 08:57

TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nda bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Dizi kadrosunun her hafta yeni gelişmelerle izleyiciyi ekrana çektiği yapımda, önemli bir oyuncunun projeye veda edeceği iddia edildi. Yakın zamanda Melisa Şenolsun’un diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Şimdiyse bir isim daha eklendi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

TRT 1 ekranlarının popüler işlerinden Cennetin Çocukları, farklı teması ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı pazartesi akşamlarının ilgi gören dizilerinden biri oldu.

Motto Yapım imzası taşıyan dizide Gülper Özdemir, görme engelli öğretmen Ahsen karakterini canlandırıyordu. Dizi, Ayvalık’ta çekilen bölümleriyle de hem görsel hem de dramatik açıdan beğeni topluyordu. Ancak bu haftadan itibaren Özdemir’in dizide olmayacağı öğrenildi.

Oyuncunun kendi isteğiyle ekipten ayrılacağı, yapım ekibine saygı çerçevesinde bu kararı bildirdiği aktarıldı.

Ahsen öğretmen karakterinin veda sahnesi 22. bölümde işlenecek. Gülper Özdemir, oyunculuk kariyerinde birçok projede yer aldı ve farklı karakterlerdeki performansıyla tanınıyor. Cennetin Çocukları’nda Ahsen rolüyle seyircinin gönlüne yerleşen oyuncunun vedası, dizinin izleyicilerini üzdü. Özdemir’in bundan sonraki projeleri ve oyunculuk rotası da merak konusu oldu.

