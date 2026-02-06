TRT 1’in Cennetin Çocukları Dizisinde Flaş Ayrılık!
TRT 1’in sevilen dizisi Cennetin Çocukları’nda bir ayrılık yaşanacağı ortaya çıktı. Dizi kadrosunun her hafta yeni gelişmelerle izleyiciyi ekrana çektiği yapımda, önemli bir oyuncunun projeye veda edeceği iddia edildi. Yakın zamanda Melisa Şenolsun’un diziden ayrıldığını öğrenmiştik. Şimdiyse bir isim daha eklendi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
TRT 1 ekranlarının popüler işlerinden Cennetin Çocukları, farklı teması ve güçlü oyuncu kadrosuyla yayınlandığı pazartesi akşamlarının ilgi gören dizilerinden biri oldu.
Oyuncunun kendi isteğiyle ekipten ayrılacağı, yapım ekibine saygı çerçevesinde bu kararı bildirdiği aktarıldı.
