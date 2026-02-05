Survivor’da Buluşan Bayhan ve Doğuş’un Düetine Beğeni Yağdı
Survivor 2026 efsane kadrosuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu sezon uzun zaman sonra Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle dönüş yapan yarışma seyirci tarafından tam not almıştı. Geçtiğimiz haftalarda da All Starlar kadroya dahil olmuştu. Böylelikle iki ünlü şarkıcı Bayhan ve Doğuş bir araya gelmiş oldu. İkili son bölümde düet yapınca ortalık adeta alev aldı! Gelin detaylara geçelim…
Bayhan bu sezon Ünlüler kadrosuyla Survivor’da yer alanlardan oldu.
İşte o anlar 👇
