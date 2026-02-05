onedio
Survivor’da Buluşan Bayhan ve Doğuş’un Düetine Beğeni Yağdı

Elif Sude Yenidoğan
05.02.2026 - 23:06

Survivor 2026 efsane kadrosuyla TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Bu sezon uzun zaman sonra Ünlüler ve Gönüllüler konseptiyle dönüş yapan yarışma seyirci tarafından tam not almıştı. Geçtiğimiz haftalarda da All Starlar kadroya dahil olmuştu. Böylelikle iki ünlü şarkıcı Bayhan ve Doğuş bir araya gelmiş oldu. İkili son bölümde düet yapınca ortalık adeta alev aldı! Gelin detaylara geçelim…

Bayhan bu sezon Ünlüler kadrosuyla Survivor’da yer alanlardan oldu.

Ünlü şarkıcı Survivor’daki performansları ve kendine has davranışlarıyla izleyicinin kalbini fethetmeyi başardı. Yarışma başlayalı bir ay olsa da Bayhan’ın birçok destekçisi oldu. 

Doğuş da All Starların geri dönüşüyle birlikte yeniden Survivor kadrosuna girdi. Aynı zamanda Survivor’ın en yüksek takipçili yarışmacısı olduğu da bugün gündemdeki konulardandı. Şimdiyse yeni bölümün yayınlanmasıyla birlikte ikilinin düeti sosyal medyada konuşuldu aynı zamanda da beğenileri topladı.

İşte o anlar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio'da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
maestro__

Doğuş karışmasa iyi olacakmış:) Bayhan müziği öğrenmiş eski saçmalıkları yok 🫶