Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu Yaşadığı Talihsiz Kazayı Anlattı

Eşref Rüya’nın Irmak’ı Ceren Benderlioğlu Yaşadığı Talihsiz Kazayı Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
05.02.2026 - 18:05

Ekranların sevilen dizisi Eşref Rüya yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolü paylaştığı dizide Ceren Benderlioğlu da başlıca rollerden Irmak karakteriyle ekranlarda boy gösteriyor. Ancak ünlü oyuncu talihsiz bir kaza yaşadığını anlattı. Gelin detaylara geçelim!

Çarşamba günlerinin reyting birincisi Eşref Rüya kan kaybetmeden heyecanla takip ediliyor.

2. sezonuyla izleyici karşısına çıkan dizide aksiyon bitmek bilmiyor. Necip Memilli, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Büşra Develi, Görkem Sevindik ve Ceren Benderlioğlu da dizinin önemli karakterlerine hayat veren başarılı isimler olarak kadroda dikkat çekiyor.

Irmak rolüne hayat veren Ceren Benderlioğlu Instagram hesabından paylaştığı bir hikayeyle nazara sitem etti. Eline kaynar çorba döküldüğünü dile getiren oyuncuya geçmiş olsun mesajları sıralandı.

İşte detaylar 👇

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
