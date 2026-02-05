onedio
Aşk-ı Memnu'nun Beşir'i Baran Akbulut, Yıllar Sonra Atv Dizisiyle Ekrana Dönüyor

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 16:34

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Türk televizyonlarına damga vuran Aşk-ı Memnu'da Beşir karakterine hayat veren Baran Akbulut ekranlara dönüyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Atv dizisiyle izleyici karşısına çıkacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Efsane dizi Aşk-ı Memnu'daki Beşir karakteriyle tanıdığımız Baran Akbulut, ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Bir döneme, hatta günümüze bile damga vuran Aşk-ı Memnu'nun önemli karakterlerinden biri olarak tanıdığımız Baran Akbulut, yeniden izleyici karşısına çıkıyor. Ünlü oyuncu, Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde rol aldığı Kuruluş Orhan dizisinin kadrosuna katıldı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre kadrosunu geliştirmeye devam eden dizide Baran Akbulut'u Germiyanoğlu Mehmet Bey karakteriyle izleyeceğiz.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
