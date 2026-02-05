onedio
Survivor Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Fazla Takipçiye Sahip Yarışmacısı Belli Oldu

Survivor Tarihinin Gelmiş Geçmiş En Fazla Takipçiye Sahip Yarışmacısı Belli Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 14:01

Uzun yıllardır televizyon ekranlarında izlediğimiz Survivor'a katılan yarışmacıların hayran kitlesinde büyük bir artış yaşanıyor. Bu zamana kadar yapılan tüm konseptlerde Gönüllüler takımında yarışan isimler ünleniyor, Ünlüler takımıyla yarışmaya dahil olanlar ise şöhretlerine şöhret katıyor.

Takipçi sayılarında belirgin artış yaşanan isimler arasında, Survivor tarihinde yarışmada yarışırken en fazla takipçiye sahip isim belli oldu.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Survivor pek çok ismi de tanımamıza aracı oldu.

Uzun yıllardır hayatımızda olan Survivor pek çok ismi de tanımamıza aracı oldu.

Ünlüler takımlarında yer alan isimlerin yanı sıra Gönüllüler takımında yer alan ve şimdilerde sosyal medyada ya da ekranlarda sıkça gördüğümüz isimler hayatımızın bir parçası oldular. Yarışmaya katılan isimler belli bir hayran kitlesi elde ettiler ve sosyal medya takipçileri bir anda yükselişe geçti.

Şu ana dek Survivor'da yer alan isimlerden en yüksek takipçi sayısına sahip isim belli oldu.

Şu ana dek Survivor'da yer alan isimlerden en yüksek takipçi sayısına sahip isim belli oldu.

Şu an Survivor'da yarışan ve bu hafta eleme adayı olan Doğuş, Survivor'ın en yüksek takipçiye sahip yarışmacısı. Doğuş'un Instagram hesabında 12,5 milyon takipçisi bulunuyor.

Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
ikigai

Ne kadar boş bir haber

Zafer Yurt

ee yani napalm anlamadim zaten izlenmiyor yarışma bu sene tutmadı