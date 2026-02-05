onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Sezonun En İyi 'Kötü' Dizi Karakterini Seçiyoruz!

Sezonun En İyi 'Kötü' Dizi Karakterini Seçiyoruz!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.02.2026 - 13:12

2025-2026 sezonunda ekranlarda yer alan dizileri hayranlıkla izlerken ekran başında sinir krizi geçirten karakterlerle de karşılaşıyoruz. Her şey istediğimiz gibi gitmiyor, pek çok kötü karakter öfkeden deliye dönmemize neden oluyor. Peki ama en iyi, en başarılı kötü karakter hangisi?

Anketi çöz, sonucu birlikte öğrenelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sence bu sezon dizilerde yer alan en iyi 'kötü' karakter hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın