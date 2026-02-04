Sinefiller Buraya! Hangi Filmin Oscarı Var?
Oscar deyince herkesin aklına bazı filmler otomatik geliyor. Kimi gerçekten heykelciği kaldırmış, kimi ise sadece aday olmuş ama zamanla “kesin Oscar’lıdır” sanılmaya başlanmış. Hatta bazı filmler var ki Oscar kazanamamasına rağmen etkisi kazananlardan daha büyük.
Bak bakalım hangilerini gerçekten biliyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinefiller Buraya! Hangi Filmin Oscarı Var?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın