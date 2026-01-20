Sen plansız gibi görünen ama sezgileriyle hareket eden bir kötüsün. Ne yapacağın belli olmadığı için tehlikelisin. Kuralları sevmezsin, sınırları test edersin. İnsanlar seni ya çok sever ya da çok korkar. İlişkilerde yoğun ve tutkuluydun; ama istikrarlı olmak sana göre değil. Seni sınırlayan her şey düşmanın olur. Kötülüğün; düzeni bozmandan, insanların alıştığı kalıpları yıkmandan gelir. Filmde sahneye her çıktığında tansiyon yükselir. Seyirci senin sahnelerini bekler.