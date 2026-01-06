Senin EQ’un Hangi Hayvanla Aynı?
Duygusal zeka; hislerini tanımak, başkalarının duygularını anlamak ve buna göre hareket edebilmek demek. Bazı insanlar bunu sezgileriyle yapar, bazıları sakinliğiyle, bazılarıysa güçlü empati yeteneğiyle. Bu testte soruları cevaplayarak EQ’unun hangi hayvanın doğasına benzediğini öğreneceksin.
Hazırsan başlayalım!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın üzgün olduğunda ilk tepkin ne olur?
4. Tartışma anlarında genelde…
5. İnsanların ruh halini…
6. Stresli bir durumda kendini nasıl sakinleştirirsin?
7. Birinin seni kırdığını fark ettiğinde…
8. Empati senin için ne ifade ediyor?
9. Birinin sana açılması sana ne hissettirir?
10. Seni en iyi anlatan cümle hangisi?
EQ’un Yunus Gibi
EQ’un Fil Gibi
EQ’un Baykuş Gibi
EQ’un Kedi Gibi
