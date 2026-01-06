Senin EQ’un Hangi Hayvanla Aynı?

Senin duygusal zekân yüksek empatiye dayanıyor. İnsanların hislerini sezgisel olarak fark edebiliyor, onların duygularıyla kolayca bağ kurabiliyorsun. Bu da seni güvenilen ve aranan biri yapıyor. Ancak bu kadar empatik olmak bazen seni yorabilir. Başkalarının duygularını kendi yükün gibi taşıma eğilimin var. “Hayır” demeyi öğrenmek EQ’unu daha sağlıklı kullanmanı sağlar. Duygusal zekân güçlü ama sınır koyduğunda daha da dengeli hale geliyor.