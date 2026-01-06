onedio
Senin EQ'un Hangi Hayvanla Aynı?

Senin EQ’un Hangi Hayvanla Aynı?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.01.2026 - 15:01

Duygusal zeka; hislerini tanımak, başkalarının duygularını anlamak ve buna göre hareket edebilmek demek. Bazı insanlar bunu sezgileriyle yapar, bazıları sakinliğiyle, bazılarıysa güçlü empati yeteneğiyle. Bu testte soruları cevaplayarak EQ’unun hangi hayvanın doğasına benzediğini öğreneceksin.

Hazırsan başlayalım!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Bir arkadaşın üzgün olduğunda ilk tepkin ne olur?

4. Tartışma anlarında genelde…

5. İnsanların ruh halini…

6. Stresli bir durumda kendini nasıl sakinleştirirsin?

7. Birinin seni kırdığını fark ettiğinde…

8. Empati senin için ne ifade ediyor?

9. Birinin sana açılması sana ne hissettirir?

10. Seni en iyi anlatan cümle hangisi?

EQ’un Yunus Gibi

Senin duygusal zekân yüksek empatiye dayanıyor. İnsanların hislerini sezgisel olarak fark edebiliyor, onların duygularıyla kolayca bağ kurabiliyorsun. Bu da seni güvenilen ve aranan biri yapıyor. Ancak bu kadar empatik olmak bazen seni yorabilir. Başkalarının duygularını kendi yükün gibi taşıma eğilimin var. “Hayır” demeyi öğrenmek EQ’unu daha sağlıklı kullanmanı sağlar. Duygusal zekân güçlü ama sınır koyduğunda daha da dengeli hale geliyor.

EQ’un Fil Gibi

Sen duygusal zekâda hafıza ve derinlik tarafındasın. İnsanların yaşattıklarını kolay unutmuyor, bağ kurduğunda ciddiye alıyorsun. Empatin sessiz ama güçlü. Duygularını kontrol etmeyi biliyor, kriz anlarında sakinliğini koruyorsun. Bu da seni güven veren biri yapıyor. Ancak bazen geçmişte yaşananları fazla tutmak, ilerlemeyi zorlaştırabilir. Bırakmayı öğrendiğinde EQ’un seni daha özgür kılar.

EQ’un Baykuş Gibi

Sen duygusal olarak gözlemci ve bilinçlisin. Her şeyi hemen yaşamaz, önce analiz edersin. Bu da seni duygusal olarak dengeli biri yapar. Başkalarının duygularını anlamak için acele etmezsin ama fark ettiğinde doğru tepkiyi verirsin. Soğukkanlılığın EQ’unun en güçlü yanı. Zaman zaman mesafeli algılansan da, aslında iç dünyan oldukça derin.

EQ’un Kedi Gibi

Sen duygular konusunda seçicisin. Herkese açılmaz, kendi alanını korursun. Bu da seni duygusal olarak bağımsız kılar. Empatin var ama kontrollü. Kimle, ne kadar bağ kuracağını iyi seçiyorsun. Bu sayede kendini kolay yıpratmıyorsun. Ancak bazen bu mesafe, seni yanlış anlaşılmaya açık hale getirebilir. Doğru insanlara biraz daha alan açmak EQ’unu zenginleştirir.

